Hardleerse tafelschuimer krijgt drie maanden cel voor twee onbetaalde etentjes

Een 43-jarige Oostendenaar heeft in de Brugse rechtbank drie maanden effectieve celstraf gekregen voor tafelschuimerij.

Op 28 juli zat Bart V. een hele dag te tafelen in de Oostendse taverne Mercator maar de rekening van 83 euro wou hij niet betalen. “Hij wist ook dat hij daar het geld niet voor had”, stelde de procureur. Een week eerder had V. ook al toegeslagen in het Griekse restaurant Kreta in Oostende. Ook daar liet hij een rekening van rond de 80 euro onbetaald achter.

V. was lang niet aan z’n proefstuk toe. De man werd al zestien keer betrapt op tafelschuimerij en werd er ook al een keer voor veroordeeld in de rechtbank van Hasselt. Voor zijn proces in Brugge kwam hij niet opdagen. (AFr)