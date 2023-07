Hardleerse speed- en heroïnedealer uit Torhout riskeert vier jaar effectieve celstraf

Een 50-jarige Torhoutenaar riskeert voor de Brugse rechtbank vier jaar effectieve celstraf voor speed- en heroïnehandel. Drie kompanen uit De Haan hangt tussen 18 en 37 maanden cel boven het hoofd.

Begin 2022 kwam de politie te weten dat Mathy V. (44) heroïne en cannabis verkocht vanuit zijn woning in De Haan. Hij zou zijn vriendin Febe F. (28) daarbij betrekken. Een telefoontap wees uit dat V. geregeld contact had met David B. (50). In de woning van de Torhoutenaar trof het gerecht speed en heroïne aan. Maar volgens het parket verkocht B. ook cannabis en cocaïne.

25 eerdere veroordelingen

David B. liep eerder al 25 veroordelingen op. “Maar die brachten geen verbetering teweeg”, stelde de procureur. “Hij lokte zelfs klanten om nieuwe ‘waren’ te komen proeven”. Mathy V. bekende dat de vijftiger zijn leverancier was. Hij riskeert 37 maanden cel. Zijn vriendin kijkt aan tegen achttien maanden cel. Andy J. (42) riskeert dertig maanden cel omdat hij af en toe drugs afleverde in opdracht van Mathy V. “Ze zijn alle vier zwaar verslaafd, maar genieten wel van een uitkering”, foeterde de procureur.

De advocaten van de drie mannen vroegen een voorwaardelijke bestraffing. “Ze moeten dringend in behandeling voor hun verslaving”, klonk het. Febe F. ontkende wel dat ze meehielp met het handeltje van haar vriend. De rechtbank doet uitspraak op 14 juli. (AFr)