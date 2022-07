Hardleerse dief duwt bejaarde dame (83) omver en steelt haar portefeuille in Blankenberge

Een 36-jarige Roemeen riskeert in de Brugse rechtbank 37 maanden cel effectieve celstraf voor een vijftal diefstallen. Bij een van de feiten duwde Sergiu Z. een 83-jarige vrouw tegen de grond, maar zelf ontkent hij met klem dat hij geweld gebruikte.

Op 19 maart waren enkele jongeren er getuige van hoe een 83-jarige vrouw aan het Leopold III-plein in de buurt van het Blankenbergse station door twee mannen omver werd geduwd en van haar portefeuille werd beroofd.

De getuigen gingen een van de daders achterna en zagen hoe hij snel op de trein sprong. Ze spraken een politiepatrouille aan en die kon dader Sergiu Z (36) in een van de wagons arresteren. Camerabeelden wezen uit dat hij zijn slachtoffer een tijdje achtervolgd had.

Vier gestolen gsm’s

Naast de 65 euro uit de portefeuille van het slachtoffer had de Roemeen ook vier gestolen gsm’s op zak. De toestellen werden tussen 14 en 19 maart gestolen in Oostende, Gent, Waregem en Brugge. Eén van de slachtoffers was een amper 13-jarig meisje. Z. maakte haar Samsung S9 buit in een Brugse Kruidvat-winkel.

“Ze heeft dagenlang gehuild omdat ze al haar foto’s en filmpjes kwijt was”, zo getuigde de moeder woensdag op het proces. Ook het bejaarde slachtoffer stelde zich burgerlijke partij: “Als iemand op straat te dicht bij mij komt, heb ik de neiging om weg te lopen”, zuchtte ze.

Z. werd in 2015 voor de Brusselse rechtbank al eens tot twintig maanden cel veroordeeld voor diefstal. De man betwistte de diefstallen niet. “Hij ontkent wel dat hij het bejaarde slachtoffer duwde”, aldus advocaat Alexander Verstraete. “Hij stelt ook dat hij alleen handelde.”

De uitspraak volgt op 13 juli.

