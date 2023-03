Hanenaar die tot drie keer toe in adamskostuum lag te zonnen buiten naaktstrand in Bredene riskeert celstraf

Een 50-jarige man uit De Haan riskeert voor de Brugse strafrechtbank een maand celstraf met uitstel en 800 euro boete voor exhibitionisme.

Op 8 mei vorig jaar liep P.G. tegen de lamp tijdens een controle van het gebied rond het naaktstrand in Bredene. De man lag er in zijn adamskostuum te zonnen buiten de grenzen van het naaktstrand en dat was niet de eerste keer.

Waarschuwing en boete

“De beklaagde was al twee keer eerder betrapt buiten de toegelaten zone”, verduidelijkte procureur Mike Vanneste. “De eerste keer kreeg hij een waarschuwing, de tweede keer een boete.”

Ook na de derde betrapping kreeg P.G. een minnelijke schikking aangeboden, maar die betaalde hij niet waardoor hij voor de rechtbank werd gedaagd. Daar kwam hij donderdag niet opdagen.

Kordaat optreden

“Het gebied rond het naaktstrand is een notoire ontmoetingsplek in het homomilieu”, ging de procureur verder. “Dat zorgt voor overlast en aangezien daar ook gezinnen met kinderen rondlopen moeten we daar kordaat tegen optreden.”

De rechtbank doet uitspraak op 27 april. (AFr)