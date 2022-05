Handlanger drugsdealer schendt voorwaarden: voorwaardelijke celstraf omgezet in vier jaar effectief

Een 28-jarige man uit Menen leefde na een veroordeling voor brandstichtingen in Kluisbergen zijn voorwaarden niet na en blijkt ook in Spanje al met het gerecht in aanraking te zijn gekomen voor drugs en wapenbezit. Het zorgde ervoor dat de rechtbank in Kortrijk zijn effectieve celstraf van 2 jaar bij verstek omzette in eentje van 4 jaar.

Halfweg december 2019 was Thibaut D. één van de handlangers van notoir drugsdealer Tom W. (39) uit Oudenaarde. In zijn opdracht stak hij met enkele anderen in Kluisbergen een auto in brand. De nacht nadien probeerden ze hetzelfde te doen met zijn huis. Dat lukte niet omdat de aangestoken worteldoek al na enkele minuten vanzelf doofde.

Afrekening als in een film

Tom W. wou vanuit de gevangenis de bewoner een lesje leren omdat hij een relatie met zijn vriendin had gehad. “Een ware afrekening, zoals in een film”, aldus de openbare aanklager. “Uit liefdesverdriet”, klonk het bij de verdediging.

W. kreeg 6 jaar cel, de handlangers 2 tot 5 jaar. Thibaut D. kwam er met 4 jaar cel, waarvan de helft effectief, vanaf. Om de rest voorwaardelijk te houden, moest hij zich wel aan enkele voorwaarden houden.

Maar dat lukte dus niet, waardoor de rechter in Kortrijk de volledige opgelegde celstraf van 4 jaar als effectieve straf oplegde. Hij daagde niet op voor het proces voor de herroeping van zijn voorwaarden. (LSi)