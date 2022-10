Gunst van opschorting voor jongedame die ketamine verkocht

Een 22-jarige jongedame uit De Panne kreeg van de strafrechter de gunst van de opschorting voor het bezit en de verkoop van ketamine. J.S. belandde door een foute relatie in de drugswereld, maar liet zich intussen opnemen. Ze krijgt de volle steun van haar familie.

In augustus 2021 werd de jongedame op heterdaad betrapt in een onderzoek naar de verkoop van ketamine. J.S. verkocht niet alleen, maar was er zelf ook verslaafd aan. “Nochtans had ze een veelbelovende toekomst en studeerde ze aan de universiteit”, sprak haar advocaat. “Maar door verliefd te worden op de foute persoon werd ze in die relatie meegetrokken in de verkoop van ketamine. Ze raakte er ook zelf verslaafd aan. Intussen kunnen we melden dat die verslaving achter de rug is en J.S. zoals gevraagd residentieel opgenomen is. Ze ondergaat een zeker intensief programma van vijf maanden en doet dat goed. Ze wil zelfs opnieuw gaan studeren als maatschappelijk werkster. De vrouw is ook goed omringd.”

Dat bleek in de rechtszaal want haar gezinsleden en een begeleidster kwamen J.S. steunen. “Het is mooi dat die mensen u niet laten vallen”, sprak de rechter. “Stel ze dus niet teleur en blijf van die drugs. Je doet er hen enkel verdriet mee en zal zo in de goot eindigen.”

De vrouw kreeg de gunst van de opschorting onder voorwaarden. (JH)