Grootvader uit Pittem veroordeeld tot twee jaar voorwaardelijke celstraf voor aanranding kleindochters

Een grootvader uit Pittem is door de correctionele rechtbank van Kortrijk veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van twee jaar voor de aanranding van twee kleindochters. Bij één van hen gebeurde dat wekelijks toen ze samen naar het zwembad van Roeselare gingen zwemmen. Hij moet zich laten begeleiden als hij de straf voorwaardelijk wil houden.

Op 2 juli 2021 vertelde de 10-jarige kleindochter van de man aan haar moeder dat ze tijdens het wekelijkse zwemuitje op maandag met opa naar Roeselare samen in een kleedhokje kropen en zij zijn geslachtsdeel moest strelen. Omgekeerd streelde hij ook haar vagina.

Aan het meisje zei de man dat ze het aan niemand mocht vertellen en het hun ‘geheimpje’ was. Ook een andere kleindochter verklaarde dat ze, toen ze pas 9 was in 2011, in de wagen van opa betast was geweest, onder meer toen hij haar op zijn schoot zette en liet schakelen.

Therapie en schadevergoeding

Toen de coronapandemie startte en zwembaden de deuren dicht deden, stopte het misbruik van de jongste kleindochter. Van de rechter moet de opa zich laten behandelen voor zijn seksuele problematiek. Hij mag geen contact meer hebben met zijn jongste kleindochter en 10 jaar lang niet betrokken zijn bij verenigingen die zich hoofdzakelijk op minderjarigen richten.

Hij is ondertussen in begeleiding bij een therapeut. Aan de slachtoffers moet hij zo’n 9.000 euro schadevergoeding betalen.

(LSi)