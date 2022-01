“Grootste drugsdealer van Izegem” riskeert 3 jaar cel

Hij hield van mooie auto’s, dure merkkledij, blinkende Rolex’en en reed in een Maserati of Jaguar met ‘Patser G’ nummerplaat rond in Izegem. Tot hij op 7 april 2021 van zijn voetstuk en in de cel vloog en daar voor 2023 alvast niet meer buiten gaat. Een 29-jarige Izegem die als ‘de grootste drugsdealer van Izegem’ wordt beschouwd, riskeert voor de rechter een extra celstraf van 3 jaar en 55.000 drugsgeld kwijt te spelen. Ook zijn moeder, broer en een vriend zaten op het beklaagdenbankje.

De voorbije jaren reeg Giorgio B.A. (20) de veroordelingen aan elkaar. Zonder rijbewijs bleef hij maar rondtoeren, naar de politierechtbank zakte hij nooit of maar heel sporadisch af om zich te verantwoorden en ook zijn ex’en kregen het fysiek vaak zwaar te verduren. De voorbije drie jaar hield hij zich volgens de openbare aanklager bezig met het verdelen van cocaïne in Izegem en omgeving. Niets of niemand kon hem raken.

In videoclip Amerikaanse rapper

“Hij dacht wellicht dat hij in een videoclip van een Amerikaanse rapper terecht was gekomen”, was advocaat Filip De Reuse hard voor zijn eigen cliënt. “Hij deed zich heel stoer voor maar eigenlijk bricoleerde hij in de marge. Eigenlijk duurde het veel te lang voor hij in de cel belandde maar de gevangenis is aan de andere kant geen oplossing. Nu al komt hij ten vroegste in 2023 vrij. Zal hij dan een betere man zijn? Extra boetes? Hij heeft nu al 90.000 euro schulden die hij nooit in zijn leven meer zal kunnen betalen.” De advocaat vroeg de rechter hem niet helemaal uit de maatschappij te gooien en via een werkstraf of een straf met probatievoorwaarden hem nog enig toekomstperspectief te geven. “Wie zich gedraagt als een zware jongen moet ook accepteren dat hij misschien wel als zware jongen gestraft wordt”, merkte de rechter op.

Moeder leverde drugs

Zijn drugs haalde Giorgio D.A. in Antwerpen. “Ik bestelde via Wickr”, vertelde hij aan de rechter. Volgens de openbare aanklager speelde zijn broer Morad (41) uit Hoboken, lid van de Antwerpse chapter van motorbende Hells Angels, daar een rol in. Ook één van zijn beste vrienden Glenn D. en zijn bloedeigen moeder (61) stonden mee terecht. De moeder leverde af en toe wat drugs af als Giorgio zelf niet thuis was. “Meegesleurd uit liefde voor mijn zoon”, klonk het. Ook zij vloog tijdens het onderzoek enkele maanden in de cel. Ze vroeg er niet meer terug naar toe te moeten.

Labiele ex-vriendin?

Vriend Glenn en broer Morad vroegen beiden de vrijspraak. “Ik zou Giorgio’s vaste chauffeur geweest zijn”, verdedigde Glenn zich hevig. “Ik reed inderdaad twee keer met hem naar Antwerpen, om een jas en een horloge te kopen. Meer niet. Daarvoor zat ik al vier maanden in de gevangenis. Ik werkte meer dan een jaar lang via een residentiële opname in Gent aan mijn eigen drugsverslaving. Hoe kan ik dan een rol hebben gespeeld? Wie zegt dat? Een psychisch labiele ex-vriendin van Giorgio. En die wordt zomaar geloofd? Ik ga elke dag werken om mijn schulden af te betalen en heb gelukkig iemand die me een dak boven het hoofd biedt. Ik ken Giorgio al sinds mijn veertiende en zal hem nooit laten vallen of er een slecht woord over zeggen maar in zijn drugshandel speelde ik geen enkele rol.”

“Bij een huiszoeking vond men wat doping en 11 pilletjes MDMA, meer niet”, aldus de advocaat van Morad B.A. “Hij heeft een gezin en werkt in het zwart als portier van een winkel op de Meir. Hij zou de leverancier zijn van zijn broer maar er wordt maar een verbeurdverklaring van 400 euro gevraagd. Dat kan toch niet.” De rechter velt op 19 januari een vonnis. (LSi)