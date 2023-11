Grootschalige drugshandel levert Brugs trio voorwaardelijke celstraf op

Drie Bruggelingen zijn door de strafrechter schuldig bevonden aan drugshandel. Hoofdbeklaagde T.D. (58), die op grote schaal speed, cocaïne, cannabis en xtc aan de man bracht, kreeg dertig maanden voorwaardelijke celstraf.

Vondst in woning

De politie hield het doen en laten van T.D. al een tijdje in de gaten toen ze vorig jaar in zijn woning in Brugge binnenviel. Naast 4.000 euro cash lagen er ook 200 gram speed, ruim 100 gram cocaïne en kleine hoeveelheden xtc en cannabis. Het onderzoek wees ook op de betrokkenheid van Bruggelingen D.D. (60) en K.M. (47).

T.D. verklaarde dat hij maandelijks een halve kilogram speed, 200 gram cocaïne, 200 gram cannabis en 25 xtc-pillen aan de man bracht. D.D. kocht naar eigen zeggen om de zeven maanden een kilogram speed, die hij deels doorverkocht. K.M. trad in het dossier op als tussenpersoon. Hij liep eerder al drie veroordelingen op voor drugsfeiten.

Rugklachten

De advocaat van T.D. stuurde tevergeefs aan op een werkstraf . “Na zijn vrijlating ging hij meteen wee aan het werk en leefde zijn voorwaarden strikt na”, pleitte meester Bart Bleyaert. D.D. begon naar eigen speed te gebruiken door rugproblemen. “Pas toen hij door de pijn niet meer kon werken, begon hij op kleine schaal speed te verkopen”, aldus meester Luc Arnou.

T.D. kreeg uiteindelijk 30 maanden voorwaardelijke celstraf. D.D. en K.M. kregen respectievelijk twee jaar en twintig maanden voorwaardelijk. T.D. en D.D. zagen respectievelijk 23.180 en 9.000 euro verbeurdverklaard. (AFr)