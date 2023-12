Grootmoeder (52) krijgt verbod om foto’s van zoon en kleindochter op Facebook te plaatsen: “Anders wordt jaar cel opgelegd”

Een 52-jarige grootmoeder uit Ieper kreeg vrijdag een bijzondere straf opgelegd door de rechter in Veurne. De vrouw werd voor de rechter gesleept door haar eigen zoon die geen contact meer wil maar daar gaat K.C. slecht mee om.

Ze probeert haar zoon vooral te raken door te pas en te onpas foto’s van hem en haar kleindochter op Facebook te posten en te delen. “U krijgt nu een verbod voor het gebruik van die foto’s op Facebook, zoniet leeft u uw voorwaarden niet na en krijgt u een jaar cel wegens belaging,” zegt de rechter in het vonnis.

Het vonnis is een sluitstuk van een pijnlijke zaak tussen een 52-jarige vrouw uit Ieper en haar eigen zoon, die in Diksmuide woont. De relatie tussen de twee is al enkele jaren verzuurd omdat de jongeman zich op latere leeftijd vragen stelde over waarom hij in een jeugdinstelling werd geplaatst vroeger.

Hij kreeg het er steeds moeilijker mee, leerde zijn partner kennen met wie hij trouwde, kreeg met haar een dochter en besloot het contact met zijn moeder te verbreken. Die pikte dat echter helemaal niet. Omdat ze haar zoon maar bleef lastigvallen stapte die naar de politie waarna het parket een onderzoek opende.

Foto’s kleindochter

“Sindsdien leeft hij samen met zijn vrouw in een constante angst,” sprak hun advocaat. Ook haar moeder is burgerlijke partij. “K.C. pikt het immers niet dat hij geen contact meer wil. Ze blijft maar dreigende sms’en sturen, spreekt voicemails in en komt aan hun deur. Ze probeert hen vooral te raken door foto’s van hun dochter, haar kleindochter, op Facebook te gooien en door te sturen.”

“We zeggen haar expliciet dat we dit niet willen en het contact verbroken is, maar ze doet verder. We vrezen een escalatie en dienden daarom klacht in.” De procureur sprak van een pijnlijke zaak maar vroeg wél een krachtig signaal om de vrouw te stoppen. Die gaf de rechter nu: K.C. kreeg 1 jaar cel met uitstel wegens belaging.

Geen Facebookfoto’s meer

De grootmoeder moet dus niet effectief een jaar naar de cel, zolang ze zich aan een reeks voorwaarden houdt. “Naast de klassieke voorwaarden zoals geen strafbare feiten plegen betekent dat vooral een absoluut contactverbod met uw zoon, zijn vrouw en haar moeder,” motiveerde de rechter.

“U mag zich ook niet in hun buurt begeven en als u hen tegenkomt, moet u hen vermijden. Daarnaast wordt er ook een verbod opgelegd voor het gebruik van die foto’s op Facebook.”

Het gaat om de foto’s van haar kleindochter én van haar zoon. Die had dat in de rechtszaal toegesnauwd naar zijn moeder: “Stop met die foto van onze dochter te gebruiken. En die van mij! Ik ben jouw eigendom niet!”

K.C. moet elk van hen ook 500 euro schadevergoeding betalen maar of ze dat zal doen is nog maar de vraag. “Ik betaal geen cent. Maar mijn voordeur staat wel altijd open voor mijn zoon,” besloot K.C. na de zitting. (JH)