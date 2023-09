Griek (50) verwondt bewakingsagent die hem betrapte op wildplassen in Koksijde

Een 50-jarige Griek riskeert een celstraf van vier maanden met uitstel omdat hij een bewakingsagent licht verwondde bij een duw. Die had hem betrapt op wildplassen en sprak hem daarover aan.

De feiten gebeurden op 20 juni van dit jaar op de parking van de Carrefour in Koksijde. De 50-jarige K.N. was er aan het wildplassen in de struiken en dat had een bewakingsagent opgemerkt. “De man stapte op K.N. af en had zijn gsm in de hand”, sprak de procureur. “K.N. was blijkbaar niet gediend met de reactie en gaf de bewakingsagent een duw waardoor die op zijn hoofd viel. Vervolgens greep hij de gsm uit zijn handen en vluchtte daarmee weg. Hij kon evenwel opgespoord en verhoord worden en was fel onder de indruk van de feiten en zijn verhoor. Hij wou naar eigen zeggen de gsm ook meteen teruggeven. Ik vorder vier maanden cel en 400 euro boete, beiden met uitstel.”

Duw- en trekwerk

Volgens zijn advocaat had K.N. niet de bedoeling geweld te plegen. “Hij werd betrapt bij het urineren, maar omdat die bewakingsagent zijn gsm op een vreemde manier vasthield dacht K.N. dat het iemand was die hem aan het filmen was. Daarop ontstond wat duw- en trekwerk en nam hij de gsm mee. Hij wou geenszins die man verwonden. Hij heeft een blanco strafblad en we vragen mildheid.”

Vonnis op 26 september. (JH)