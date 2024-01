Goedgelovige ouders trappen in WhatsAppberichten van oplichters, medeplichtige riskeert celstraf

Typische internetoplichting maakte gedupeerden duizenden euro’s lichter. Een geldezel die bedragen op zijn bankrekening kreeg, riskeert nu vijf maanden cel. De man kon zich nog niet verdedigen omdat hij te laat was doordat… de buschauffeur verkeerd reed.

Twee slachtoffers van oplichting lieten zich door een advocaat vertegenwoordigen in de rechtbank. Beiden kwamen ze met een gelijkaardig verhaal. Hun dochter haar gsm was in de wasmachine terechtgekomen en ze moest dringend enkele rekeningen betalen en vroeg of haar ouders die bedragen niet konden voorschieten.

In hun goedgelovigheid schreven ze samen ruim 18.000 euro over. Een deel van dat geld kwam op de rekening van T.D. (21) uit Kortrijk. “Hij wist zeer goed waar hij mee bezig was. De dag voor de WhatsAppberichten, werd zijn limiet nog verhoogd zodat er extra kon afgehaald worden om dat geld te spenderen aan luxe-aankopen”, aldus de procureur.

Vonnis uitgesteld

Die vorderde een celstraf van vijf maanden, een boete van 400 euro en de verbeurdverklaring van 6.199,92 euro. De beklaagde zelf was er tijdens de pleidooien van de burgerlijke partijen niet bij. Toch volgt er nog geen vonnis bij verstek.

De jongeman kwam namelijk na een goed uur opdagen. Naar eigen zeggen was zijn buschauffeur verkeerd gereden, waardoor hij een uur te laat was. Hij kan op 21 februari zijn kant van het verhaal uiteenzetten, maar zei nu al onschuldig te zijn. “Het is honderd procent zeker ik niet, al weet ik niet hoe dat te bewijzen.” (JDr)