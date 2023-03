“Glaasje rosé te veel op”: Bruggelinge die ei zo na agent aanreed na botsing krijgt 60 uur werkstraf

Een 29-jarige Bruggelinge heeft van de rechter 60 uur werkstraf gekregen voor gewapende weerspannigheid. Na een ongeval sloeg L.D. op de vlucht en reed daarbij ei zo na een politieman aan. “Ze was ladderzat”, pleitte haar advocaat.

Op 25 september vorig jaar reed L.D. rond 4.15 uur huiswaarts na haar avondshift op een feest. Ze volgde de Damse Vaart-Zuid, maar op de rotonde aan de Karel Van Manderstraat verloor de Bruggelinge de controle over het stuur. Twee agenten, die wat verderop vaststellingen aan het doen waren bij een eerder ongeval, zagen hoe de vrouw een verkeersbord aanreed. Een van de agenten scheen met een zaklamp in haar wagen, maar de vrouw reed achteruit waarna ze even verder opnieuw tegen een verkeersbord reed. De vrouw vluchtte weer weg en een van de agenten kon ternauwernood wegspringen. Bij het passeren sloeg hij met zijn matrak op de wagen, maar nog steeds stopte L.D. niet.

Wou zou snel mogelijk naar huis om mijn roes uit te slapen

Uiteindelijk konden andere agenten de dame onderscheppen, terwijl ze stilstond voor de rode lichten. Ze had liefst 2 promille alcohol in het bloed. “Het was zeker niet mijn bedoeling om iemand aan te rijden”, verklaarde de vrouw voor de Brugse strafrechtbank. “Ik had hen echt niet gezien en wou gewoon zo snel mogelijk naar huis om mijn roes uit te slapen.”

De verdediging betwistte tevergeefs de gewapende weerspannigheid. “Mijn cliënte had een glaasje te veel rosé gedronken, maar moest al om 9 uur terug werken”, pleitte de advocaat van L.D. “Daarom nam ze haar wagen. Ze was ladderzat en heeft die agenten niet gezien.” (AFr)