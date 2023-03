Gistelnaar die door eigen vader als “ziekelijke oplichter” werd bestempeld mag de gevangenis verlaten

Een 35-jarige man uit Gistel heeft voor de Brugse rechtbank dertig maanden voorwaardelijke celstraf gekregen voor oplichting, misbruik van vertrouwen en informaticabedrog. Zijn eigen vader noemde Gill D. een “ziekelijke oplichter”.

In de loop van 2020 kocht Gill D. op camping Klein Strand in Jabbeke een mobiele chalet aan, maar hij kwam bij de verkopers telkens met excuses op de proppen omtrent de betaling. Naar eigen zeggen had hij het geld van zijn vader geleend en in hun brievenbus gestopt. Maar de vader wist van niets en bestempelde zijn zoon als een “ziekelijke oplichter” die hulp nodig heeft. Ook in De Haan kocht D. een caravan aan zonder die te betalen.

Begin 2022 kocht D. in Ichtegem een huis en na zogezegde betaling van het voorschot – 68.000 euro – mocht hij er al intrekken. En hoewel het voorschot onbetaald bleef, woonde D. een half jaar in het huis en ging hij zelfs met de pooltafel van de eigenaar aan de haal. Hij verkaste naar een huurwoning en kreeg van de eigenares een bestelwagen in bruikleen. Daarbij maakte hij misbruik van haar tankkaart. Ook zijn eigen werkgever bleek niet veilig, want tijdens een job in een frituur stak D. 1.450 euro opbrengsten in eigen zak.

Voorwaardelijke straf

Begin vorig jaar kreeg D. bij verstek 37 maanden effectief. De rechter beval toen zijn onmiddellijke aanhouding. Vanuit de cel tekende hij verzet aan, waardoor hij een nieuw proces kreeg. Volgens zijn advocaat pleegde D. de feiten uit financiële noodzaak omdat hij zelf werd opgelicht bij een investering in Franse renpaarden. Naar eigen zeggen heeft D. nog 250.000 prijzengeld te goed. De verdediging drong met succes aan op een voorwaardelijke straf, waardoor D. nu de cel mag verlaten. (AFr)