Gijzelnemer cipier slaat celgenoot met buis in Brugse gevangenis

De Kosovaar die in februari vorig jaar een vrouwelijke cipier gijzelde in de Brugse gevangenis staat nu ook terecht voor slagen aan zijn celgenoot. De procureur vroeg twaalf maanden cel.

Faton S. (31) kreeg het op 11 juli 2020 zwaar aan de stok met zijn celgenoot in de Brugse gevangenis. De Kosovaar, die 22 jaar cel uitzit voor zijn aandeel in de zogenaamde ‘bloedwraakmoord’, gaf het slachtoffer meerdere klappen met een buis. “Zonder enige reden”, pleitte de advocaat van het slachtoffer. “Mijn cliënt heeft nog altijd last van de feiten.”

Zwaar strafverleden

De procureur verwees naar het zware strafverleden van S., die in januari 2020 en maart 2021 ook al veroordeeld werd voor slagen aan gevangenispersoneel.

“Hij doet duidelijk zijn best om zijn celstraf van 22 jaar nog omhoog te tillen”, sneerde de procureur. “Telkens hij geconfronteerd wordt met frustratie, gebruikt hij geweld.”

Uitspraak gijzeldossier vrijdag

De verdediging vroeg de vrijspraak op basis van wettige zelfverdediging. “Mijn cliënt is eerst geslagen en heeft zich enkel verweerd“, pleitte advocaat Mathieu Langerock.

Op 2 juni doet de rechter uitspraak in de zaak. In het gijzeldossier, waarin S. nog eens vijftien jaar cel riskeert, volgt het vonnis vrijdag. (AFr)