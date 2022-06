Gijzelnemer cipier blijft celstraffen opstapelen: twaalf maanden effectief voor drugsbezit in Brugse gevangenis

Faton S. (31), de Kosovaarse crimineel die 22 jaar cel uitzit voor zijn aandeel in de Bloedwraakmoord, heeft twaalf maanden cel gekregen voor drugsbezit in de Brugse gevangenis. Daar gijzelde hij vorig jaar ook een jonge cipier.

Op 22 juni 2020 werd een kleine hoeveelheid cannabis aangetroffen in de cel van Faton S. Een tweetal maanden later overhandigde zijn broer Emron S. (33) hem 11,8 gram tijdens een bezoek. De broer verklaarde dat hij dit deed onder druk.

Zelfgemaakt steekwapen

Op 24 februari 2021 werd nogmaals 3,1 gram cannabis aangetroffen in zijn cel. Op diezelfde dag gijzelde Faton S. een 23-jarige vrouwelijke cipier met een zelfgemaakt steekwapen.

Faton S. zit 22 jaar cel uit voor zijn aandeel in de zogenaamde Bloedwraakmoord. In december 2013 executeerde hij samen met zijn vader en broer (niet diegene die de drugs overhandigde, red.) een Kosovaar aan diens woning in Sint-Niklaas. Een aanslepende familievete tussen twee Romafamilies lag aan de basis. S. zat aan het stuur van de wagen waaruit de dodelijke kogels afgevuurd werden.

Gevangenis van Beveren

Intussen blijft de Kosovaar de celstraffen opstapelen. Voor de gijzeling kreeg hij begin mei acht jaar cel en een week geleden kreeg hij ook al twaalf maanden cel opgelegd voor slagen aan een celgenoot.

Hij zit momenteel in de gevangenis van Beveren. Emron S. kreeg voor het binnensmokkelen van de cannabis zes maanden cel. (AFr)