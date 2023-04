Gewezen Kortrijkse schepen vraagt vrijspraak voor vermeende schriftvervalsing en oplichting

Vier jaar lang zou Lieven Lybeer (64), gewezen CD&V-schepen en voormalig waarnemend burgemeester van Kortrijk, ten onrechte een maandelijkse onkostenvergoeding van 300 euro hebben opgestreken als directeur van de Tieltse Bouwmaatschappij. Volgens het gerecht vervalste hij hiertoe een document, maar zelf ontkent Lybeer dat met klem. “Ik ben het slachtoffer van een afrekening”, stelt hij. “Dit is een complot.”

Bijna een kwarteeuw lang was Lieven Lybeer een prominente CD&V-politicus in Kortrijk. In 1999 werd hij schepen en tien jaar later schopte het stemmenkanon het tot waarnemend burgemeester, toen zijn partijgenoot Stefaan De Clerck minister van Justitie werd. Uiteindelijk zou hij de sjerp drie jaar mogen dragen. Op 1 april 2013 werd Lybeer directeur van de Tieltse Bouwmaatschappij en in november van dat jaar kende de raad van bestuur hem bovenop zijn loon een maandelijkse, forfaitaire onkostenvergoeding van 200 euro toe. De toezichthouder van de Vlaamse overheid draaide die beslissing evenwel terug en plaatste de sociale huisvestingsmaatschappij onder verhoogd toezicht.

Onkostenvergoeding

Tijdens een audit in 2019 kwam echter aan het licht dat Lybeer sinds maart 2015 tóch een maandelijkse onkostenvergoeding had opgestreken. “Niet van 200, maar van 300 euro per maand”, stelde Walter Muls, de advocaat van de Vlaamse overheid. “Nochtans was die beslissing nooit voorgelegd aan de toezichthouder. Ze kwam toch niet voor in het verslag dat naar de toezichthouder werd gestuurd.” De Tieltse Bouwmaatschappij kreeg een geldboete opgelegd van 18.000 euro, maar werd uiteindelijk buiten vervolging gesteld. Het parket begon immers te vermoeden dat Lybeer zélf een dubieuze rol had gespeeld.

Het verslag van de vergadering waarin de onkostenvergoeding werd toegekend zou vervalst zijn vanop de computer van Lybeer. “De raad van bestuur had de vergoeding goedgekeurd in de veronderstelling dat de toezichthouder die net als in 2013 zou schrappen”, ging meester Muls verder. “Maar het zinnetje waarin die maandelijkse 300 euro werd toegekend werd geschrapt om de toezichthouder om de tuin te leiden. Het bewuste Word-document was het laatst gewijzigd door de beklaagde, die bij confrontatie met de feiten zelf meteen met een beschuldigende vinger naar zijn collega’s wees. Hij maakte zelfs gewag van een afrekening.”

“Ongeloofwaardig”

De Tieltse Bouwmaatschappij eist een totale schadevergoeding van 45.000 euro van Lybeer. “Mijn cliënt heeft als taak om de meest kwetsbaren in de maatschappij in hun woonbehoeften te voorzien”, pleitte meester Mattijs Vanmarcke. “Dat maakt de feiten des te ergerlijk. Hij heeft dat document vervalst om zichzelf te verrijken.” Procureur Saskia Schepens vroeg een straf met uitstel voor Lybeer wegens schriftvervalsing en oplichting. “De beklaagde beweerde in zijn verhoor dat hij het slachtoffer is van een complot, maar daar is geen enkele aanwijzing voor.” De procureur hield wel rekening met het blanco strafblad van Lybeer.

De verdediging vroeg over de ganse lijn de vrijspraak. “Mijn cliënt had recht op die onkostenvergoeding, want ze was toegekend door de raad van bestuur”, pleitte meester Anke Platteau. “Dat zij dit zou gedaan hebben om van zijn gezaag af te zijn en er van zijn uitgegaan dat die beslissing zou teruggedraaid worden is totaal ongeloofwaardig.” Volgens meester Platteau had Lybeer geen enkel belang bij om het verslag te vervalsen. “In tegenstelling tot de eerdere beslissing was ze nu immers wél goed gemotiveerd”.

Meester Platteau benadrukte dat niet kan bewezen worden wie de aangepaste versie opmaakte. “Ook de medewerkers van mijn cliënt hadden immers toegang tot zijn computer”, pleitte ze. “Het is helemaal niet duidelijk wie het document uiteindelijk aan de toezichthouder bezorgde, want de mail in kwestie steekt immers niet in het dossier.”

In 2020 werd Lybeer ontslagen als directeur van de Tieltse Bouwmaatschappij. Hij is intussen ook niet langer actief in de politiek. De rechter doet uitspraak op 10 mei. (AFr)