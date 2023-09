Geweldenaar (57) riskeert veertigste veroordeling na vuistslag in supermarkt

Een 57-jarige man uit Nieuwpoort riskeert in de rechtbank al tegen zijn veertigste veroordeling aan te lopen. J.M. gaf een dorpsgenoot een vuistslag in het gezicht aan de uitgang van een supermarkt, nadat hij diens boodschappen wou wegnemen.

De feiten deden zich voor op 17 juni van dit jaar aan de uitgang van de Carrefour in Nieuwpoort. Zowel J.M. als slachtoffer F. stonden aan de kassa in de winkel te wachten. “F. stond klaar aan de kassa om te betalen toen hij merkte dat J.M., die achter hem stond, zijn boodschappentas wou wegnemen. Er ontstond een discussie, maar op dat moment bleef het daarbij. Toen F. daarna naar buiten ging, stond J.M. hem op te wachten en kreeg hij een rake vuistslag. De man is bij ons gekend, onder andere al voor tien veroordelingen voor geweld en 39 in totaal. Ik vraag zes maanden cel en 400 euro boete.”

De advocaat van J.M. houdt een andere versie voor. “Volgens J.M. werd hij door het slachtoffer meermaals uitgedaagd en uitgescholden in de winkel. Dat hij uit het niets geslagen werd, klopt dus niet. Het ging ook niet om een vuistslag, maar om een beweging met het platte van de hand. Dat kan ook niet, dat weten we. Door zijn strafverleden hebben we weinig mogelijkheden. We vragen een autonome probatiestraf of een straf met uitstel, zonder geldboete.”

Vonnis op 26 september. (JH)