Geweigerde klant gooit ruit van Zuienkerks café stuk met terrasstoel: drie maanden cel

Omdat hij een café in Zuienkerke niet binnen mocht, sloeg een 55-jarige Zedelgemnaar met een terrasstoel het glas van een schuifdeur kapot. Dat levert hem nu drie maanden cel op.

Op 7 januari werden Zedelgemnaar J.V. en zijn broer omstreeks 1.23 uur de toegang geweigerd tot het café Kruiskalsijde in Zuienkerke. J.V. werd razend en sloeg met een terrasstoel het glas stuk van een schuifdeur. Hierop ging hij er met zijn broer vandoor in een Peugeot.

De politie kwam ter plaatse en spotte in de buurt de Peugeot, die zwalpte over de Blankenbergse Steenweg. In de wagen zaten de broers. J.V. was dronken en had bloedvlekken aan de handen en kledij. Hij gaf de feiten toe. In de wagen zat ook zijn vader en die was enkele maanden eerder uit hetzelfde café gezet.

47 eerdere veroordelingen

J.V. beloofde de schade te vergoeden, maar daar kwam niets van in huis. Hij kwam ook niet opdagen voor zijn verhoor. De man liep in het verleden al 47 veroordelingen op, veelal voor feiten die verband houden met geweld of alcoholmisbruik. In 2017 kreeg hij twee jaar cel voor zijn aandeel in een fatale overdosis heroïne.

Aan de uitbater van het café moet hij nu 823 euro schadevergoeding betalen. Een deel van de schade werd al door de verzekering vergoed. (AFr)