Geweigerde handdruk mondt uit in schietpartij waarbij dijbeen versplintert: Oostendse twintiger riskeert acht jaar celstraf voor poging tot moord

Een aanslepend conflict ontaardde eind februari in een schietpartij, waarbij een 27-jarige Tsjetsjeen een kogel in het been kreeg. De schutter, Ledion T. (21), beweert dat hij in een hinderlaag was gelokt en enkel een waarschuwingsschot wou lossen. Nu riskeert de Oostendenaar acht jaar effectieve celstraf wegens poging tot moord. “Had hij enkele centimeters hoger gemikt, was het slachtoffer doodgebloed.”

Op 25 februari werd de Toekomststraat in Oostende even voor 7 uur opgeschrikt door een schietpartij. De politie trof er op straat een 27-jarige Oostendenaar van Tsjetsjeense origine aan. “Hij was bij bewustzijn, maar zijn ogen draaiden weg”, verduidelijkte procureur Fien Maddens maandag in de Brugse strafrechtbank. “Zijn bovenbeen werd van op korte afstand doorboord met een kogel uit een halfautomatisch pistool. Het dijbeen was versplinterd. Een paar centimeter hoger zou de kogel een slagader hebben geraakt en was het slachtoffer doodgebloed.”

De schutter, Ledion T. (21), demonteerde het wapen en dumpte de stukken op drie verschillende plaatsen in zee. Zijn kledij verbrandde hij in het sportpark de Schorre. De jongeman dook een tijdje onder in Brussel, maar keerde terug naar Oostende waar hij op 15 maart werd opgepakt. Opmerkelijk: de familie van T. betaalde aan het slachtoffer 15.000 euro om represailles te vermijden.

Banaal incident

Volgens het parket lag een banaal incident aan de basis van de schietpartij. “Aan het casino Kursaal had de beklaagde geweigerd om het slachtoffer de hand te schudden”, stelde Maddens. “Hierop sloeg het slachtoffer de achterruit van zijn wagen stuk.” Nog diezelfde nacht besloten de twee het uit te praten op het appartement van het slachtoffer in de Toekomststraat. Maar daar liep de situatie helemaal uit de hand.

Het parket meent dat T. met een moordplan naar het appartement trok en eist acht jaar cel. De verdediging hield er evenwel een andere versie op na. “Mijn cliënt had al en paar keer slagen gekregen van het slachtoffer en werd ook door hem bedreigd”, pleitte meester Bart De Decker. “Het was dáárom dat hij hem de hand niet wou schudden. Mijn cliënt nam het wapen mee uit voorzorg en toen hij arriveerde werd hij op straat aangevallen door het slachtoffer en een kompaan.”

T. werd naar eigen zeggen in een hinderlaag gelokt en loste volgens zijn advocaat enkel een waarschuwingsschot. “Hij wou hem zeker niet doden. De wonde ging van boven naar beneden en mijn cliënt heeft ook geen tweede keer gevuurd. Hij heeft zelfs nog iemand aangemaand om een ambulance te bellen. Hopelijk kan een voorwaardelijke celstraf volstaan.”

De uitspraak volgt op 2 oktober. (AFr)