Gevangenisstraf en boete voor vechtpartij waarbij man gehoorschade opliep in De Panne

Twee mannen uit De Panne zijn gestraft voor een geval van zinloos geweld waarbij hun slachtoffer stampen en klappen kreeg en daarna blijvende gehoorschade opliep. “Ik kan niet meer omgaan met hoge geluiden”, zegt hij.

De aanleiding van de feiten op 6 juni 2019 in De Panne zijn vrij banaal. Op dat moment ging de 36-jarige S.D. wandelen met de hond van zijn 41-jarige kompaan S.C. Tijdens die wandeling rond 1.50 uur ’s nachts kruiste hij het pad van slachtoffer Y. Die zou een opmerking gemaakt hebben over de hond waarop S.D. zijn kompaan S.C. haalde en ze Y. gingen opzoeken.

Week werkonbekwaam

“Daarbij heeft hij ernstige klappen gekregen en liep hij een hersenschudding op”, sprak de advocaat van slachtoffer Y. “Hij kon een week niet werken. Erger is dat hij nog steeds last heeft van hoge geluiden. Hij kan geen lawaai meer verdragen en daardoor is hij moeten stoppen met werken in de horeca. Hij moet nu ander werk zoeken.”

Er werd een deskundige aangesteld om de schade van de man te onderzoeken. Hij eiste ook voorlopig 3.000 euro schadevergoeding. S.C kreeg voor de slagen en stampen een werkstraf van 75 uren en 800 euro boete terwijl S.C. verstek liet en een zwaardere straf kreeg. De man moet acht maanden naar de gevangenis en krijgt eveneens 800 euro boete. (JH)