Gevangene die cipier aanviel met stuk bed vraagt lichtere straf

Een 25-jarige Slovaak vraagt in beroep een lichtere straf omdat hij een cipier in de gevangenis van Brugge aanviel met een stuk van zijn bed.

Op 25 mei 2021 sloegen de stoppen door bij Nicolas Z. in de gevangenis van Brugge. Een incident om een tijdschrift met een medegevangene deed Ziga naar een afgebroken stuk van zijn gevangenisbed grijpen. Met de lat met een vijs in bedreigde hij een penitentiair ambtenaar en wou de celsleutels bekomen. Hij kon overmeesterd worden. De dag daarom uitte hij zware bedreigingen vanuit zijn isoleercel. Zo dreigde hij verschillende mensen te doden. Hij kreeg twee jaar cel, maar ging in beroep om een lichtere straf te vragen.

Volgens zijn advocaat zit de man al sinds 2015 in de gevangenis en wil hij terug naar zijn thuisland. Maar in 2019 kreeg hij ook al eens een jaar effectief omwille van vernielingen in de fitness van de gevangenis van Beveren. “Ook toen raakte niemand gewond, ook met die stuk heeft hij niemand geslagen. Twee jaar vind ik disproportioneel veel.” Maar de procureur-generaal merkte op dat de man zes jaar kreeg voor diefstal met geweld. “Geweld in de gevangenis is dan ook het laatste wat hoort!” Z. zelf vindt dat hij weinig verkeerd heeft gedaan. “Men heeft mij geboeid en bijna mijn voeten gebroken. Ik werd mishandeld!” De man ziet zijn straf voorlopig pas beëindigd in 2025, tenzij het hof .

Uitspraak op 26 oktober. (OSM)