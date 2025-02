Gevallen ‘fitnesskoning’ ontkent oplichting: “We hadden zelfs geen geld meer voor de verwarming”

Dick Vande Vyvere, de man die de fitnessketens Passage en JustFit oprichtte en later doorverkocht, riskeert voor het hof van beroep in Gent dertig maanden cel. Hij wordt beschuldigd van onder meer oplichting, witwassen, valsheid in geschrifte en bedrieglijk onvermogen. In eerste aanleg werd hij voor een groot deel van de tenlasteleggingen vrijgesproken.

De nu 61-jarige Vande Vyvere die in Oostende woont, richtte in de jaren ‘90 Passage Fitness First op, en kreeg toen als marktleider in België de bijnaam ‘de fitnesskoning’. Hij startte ook de budgetketen JustFit op, maar deed de firma’s later van de hand.

Aangehouden

De man had de reputatie van een succesvol zakenman, maar in 2019 werd hij samen met zijn partner aangehouden voor onder meer oplichting, witwassen, valsheid in geschrifte en bedrieglijk onvermogen. Hij leende bij vrienden en kennissen voor zo’n aanzienlijke sommen geld zonder ze terug te betalen. Voor de correctionele rechtbank eisten een twintigtal gedupeerden een schadevergoeding. De rechtbank in Gent sprak Vande Vyvere in 2022 voor een groot deel van de feiten vrij, het gevolg van een gebrekkig onderzoek dat te lang aansleepte en onvoldoende gepreciseerde beschuldigingen bevatte. Vande Vyver kreeg uiteindelijk tien maanden cel met uitstel opgelegd en 4.000 euro boete. Het parket ging in beroep om dertig maanden te vorderen voor hem en een jaar cel voor zijn partner en voor beiden ook een beroepsverbod. Volgens het parket leefde het koppel in grote luxe om een grote schijn van kredietwaardigheid te creëren en de mensen een vals gevoel van zekerheid te geven en rente te beloven van 9 en zelfs 10 procent waarmee de ene put werd gevuld, maar een andere gegraven. Zo kon het koppel 3,7 miljoen euro afhandig maken. Ook een van de gedupeerden beweert dat hij met valse rekeninguittreksels uit India werd verleid, waarop 13 tot zelfs 20 miljoen stond. “Hij werkte voor meneer Vande Vyvere, maar hij was niet enkel een werkpaard, ook een melkkoe! Na zijn investeringen volgden een diarree aan excuses om het geld niet terug te betalen.”

Ook de 24 gedupeerden willen een signaal. “Het zijn oplichters pur sang! Het is onvoorstelbaar dat de eerste rechter het verhaal van de naïeve ondernemer heeft geloofd.”

Geen intentie tot oplichting

Recent verhuisde het koppel van hun riante villa naar een huurwoning in Oostende. Ze blijven erbij dat er nooit een intentie was tot oplichting. “Ik heb niks in eigen zak gestoken en tot op de dag van vandaag lig ik hier nog steeds wakker van.”

Ook zijn vriendin steunt hem. “Bij mijn arrestatie had ik 80 euro, niet meer! We hadden zelfs geen geld om de verwarming voor ons huis te betalen!”

Advocate Kato Van Espsen meent dat Vande Vyvere misschien fantastische verhalen kan vertellen. “Maar dat is niet strafbaar! Dat maakt van hem geen oplichter of bedrieger!”

Vande Vyvere zat uiteindelijk zes maanden in voorhechtenis, zijn vriendin vier. Ze hopen beiden niet meer naar de gevangenis te moeten. “Ja, ik heb fouten gemaakt, maar ik ben al zwaar gestraft. Nooit, nooit heb ik mensen bewust opgelicht!”

Uitspraak op 17 maart. (OSM)