Getuigen moeten Brugse kunstenaar Jan De Cock vrijpleiten van racisme en slagen aan Mexicaanse toerist

De wereldvermaarde kunstenaar Jan De Cock (45) blijft ontkennen dat hij een Mexicaanse toerist heeft geslagen, en al zeker niet uit racistische overwegen. Het hof van beroep in Gent laat nu een reeks getuigen oproepen om de zaak verder te onderzoeken.

De feiten speelden zich in de nacht van 27 op 28 december 2019 af in het volkscafé De Reisduif in Brugge. Rond 1 uur zag een getuige hoe een klant op enkele andere klanten afstapte. In de daaropvolgende schermutseling werd een Mexicaan bij zijn pull tegen de grond getrokken. “Ga naar je land!”, zou de man hebben gezegd.

Verward

Het bleek om Jan De Cock te gaan, de wereldvermaarde kunstenaar die Anderlecht inruilde voor Brugge en als eerste levende Belgische kunstenaar een solotentoonstelling had in het MoMA in New York. Bij aankomst van de politie zou De Cock een verwarde indruk hebben gemaakt.

Volgens de agenten zou hij gezegd hebben dat het slachtoffer de Brugse cultuur kwam bezoedelen. In de combi zou hij vervolgens hebben gezegd dat hij niet hield van moslims, mannen met baarden en Mexicanen niet kon verdragen. Hij werd geboeid en een nacht in de cel gehouden.

Geen straf, toch in beroep

In Brugge kreeg De Cock opschorting van straf voor zijn racistische uitlatingen en de slagen. Toch ging hij in beroep. “Vooral dat racisme zit hem dwars, omdat hij opgegroeid is in het multiculturele Kuregem, een wijk in Anderlecht”, aldus zijn advocaat Renaat Landuyt.

De Cock zelf gaat nog een stap verder. “Ik heb hen verwelkomd, getrakteerd en aangeraden wat ze moesten drinken. Maar ook verklaarde hij dat de Mexicanen op hem zijn afgestapt nadat er een discussie ontstond over de wifi. “Daar hangt een bord boven de toog: ‘hier geen wifi, hier praten we met elkaar’.”

Rokers bieden geen hulp

Volgens De Cock kreeg hij stampen en klappen en liep hij drie gekneusde ribben op. De trui van een van de Mexicanen scheurde toen hij naar de grond werd gebracht, maar hij zich toch nog wou vasthouden. Toch vroeg het openbaar ministerie zich af waarom noch de andere vaste klanten, noch de cafébaas tussen beide kwamen. “70 % onder hen rookt”, was zijn verklaring. “Zij stonden toen buiten!”

Hij noemde het dossier een groot amateurisme. Hij werd zelf nooit verhoord en meteen in de boeien geslagen. “Ook de cafébaas werd nooit verhoord! Dit is geen volledig dossier!”

Het hof wil nu zijn verhaal volgen en omdat het zo diametraal staat tegenover de verklaring van de getuige besliste het hof om een aantal getuigen op te roepen. Zo zal onder meer de uitbater moeten komen en de aanvankelijk eerste getuige die verklaarde dat De Cock op de Mexicanen was afgestapt.

Op 16 maart wordt de zaak verder behandeld.

(OSM)