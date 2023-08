Gerecht houdt begin oktober reconstructie babymoord in Brugge, studente blijft onschuld uitschreeuwen: “Ze verzorgt nu oudere gevangenen”

Het gerecht houdt begin oktober een reconstructie van de vermeende babymoord door Claudia D.C. in een sociale woonwijk in Brugge. Acht maanden na de feiten is het nog steeds niet duidelijk of het pasgeboren kind van de 24-jarige verpleegkundestudente een natuurlijke dood stierf, dan wel om het leven werd gebracht. De jonge vrouw schreeuwt alvast nog steeds haar onschuld uit en is volgens haar advocate een modelgevangene. “Ze verzorgt zelfs oudere gevangenen”, aldus meester Elise Standaert. De raadkamer heeft de aanhouding van D.C. dinsdag opnieuw met twee maanden verlengd.

Claudia D.C. beviel op nieuwjaarsdag van een meisje. Enkele minuten later was het pasgeboren kindje dood en verborg de jonge moeder het lichaampje in een vuilniszak op zolder. Na de ontdekking van het lijkje werd de 24-jarige verpleegkundestudente gearresteerd op verdenking van kindermoord en schuldig verzuim. De vrouw betwist tot op vandaag dat ze enige vorm van geweld gebruikte. Naar eigen zeggen stierf haar kind een natuurlijke dood.

Verstikking wordt niet uitgesloten

De eerste resultaten van de autopsie toonden aan dat de volgroeide baby levend ter wereld kwam en een tiental minuten leefde. Maar hoe het kindje stierf, blijft tot op vandaag onduidelijk. Ook het autopsieverslag van de wetsdokter bood geen uitsluitsel. Op het kindje werden geen sporen van bruut geweld aangetroffen, maar volgens de wetsdoker kan niet met honderd procent zekerheid worden uitgesloten dat het verstikt werd.

Geen weet van zwangerschap

Claudia D.C. verklaarde van meet af aan dat ze niet wist dat ze zwanger was. De uitlezing van haar gsm en de verklaringen van familieleden en vrienden zouden dat ook bevestigen. Begin oktober houdt het gerecht een reconstructie van de feiten. Claudia D.C. blijft intussen haar onschuld uitschreeuwen. Volgen haar advocate is D.C. een modelgevangene.

“Ze verzorgt zelfs oudere gevangenen en helpt hen bij het wassen en aankleden”, zegt meester Elise Standaert. “Om een dergelijke functie te krijgen, moeten je het vertrouwen genieten van de cipiers. En dat kreeg ze al heel snel na haar opsluiting.”

Aanhouding opnieuw verlengd

De Brugse raadkamer besliste dinsdagvoormiddag om de aanhouding van de jonge vrouw terug met twee maanden te verlengen. “Wij hadden een voorwaardelijke vrijlating onder elektronisch toezicht gevraagd, maar dat werd opnieuw niet toegekend. We zullen bespreken of we eventueel beroep zullen aantekenen tegen de beslissing van de raadkamer”, besluit meester Standaert. (AFr)