Gepensioneerd politieman die in Blankenberge hotelrekening van 4.400 euro onbetaald achterliet hoeft niet naar de cel

Een gepensioneerd politieman heeft voor de Brugse strafrechtbank twee maanden celstraf met uitstel gekregen voor afzetterij. C.Q. verbleef maandenlang op hotel in Blankenberge, maar liet een rekening van liefst 4.400 euro onbetaald achter.

In mei 2021 verliet C.Q. (64) hotel Belle Epoque in Blankenberge na een verblijf van een zevental maanden. Aanvankelijk had de Bruggeling telkens netjes zijn rekeningen betaald, maar sinds november 2020 waren de betalingen achterwege gebleven. “Mijn domicilieadres werd geschrapt en dus viel mijn uitkering weg”, was de uitleg die hij aan de uitbater gaf. “Maar ik zal de rekening vereffenen.”

C.Q. herhaalde die belofte nog een paar keer, maar vertrok uiteindelijk zonder de rekening van 4.400 euro te betalen.

Niet aanwezig op proces

In een mail naar de zaakvoerder verklaarde C.Q. zich akkoord met een afbetalingsplan, maar daar kwam niets van in huis. Tijdens de pleidooien op 12 september merkte het openbaar ministerie op dat C.Q. als gepensioneerde politieman in principe wel het nodige held zou moeten hebben om de rekening te betalen. De procureur vroeg evenwel geen concrete straf en verwees daarbij naar het blanco strafblad van de zestiger.

C.Q. zelf kwam niet opdagen voor zijn proces. Aan het hotel, dat zich burgerlijke partij stelde in de zaak, moet hij 4.400 euro schadevergoeding betalen. (AFr)