Gepensioneerd militair uit Brugge krijgt vijf jaar cel voor jarenlang seksueel misbruik van zijn dochters

Een 59-jarige Bruggeling heeft van de rechter vijf jaar cel gekregen, waarvan twee voorwaardelijk, voor jarenlang seksueel misbruik van zijn drie dochters. De feiten vonden plaats tussen 2001 en 2011 maar de slachtoffers stapten pas in 2020 naar de politie.

Twee van de drie dochters kwamen vorige maand naar de rechtbank en stelden zich burgerlijke partij. De oudste werd tussen september 2001 en september 2005 door haar vader aangerand en verkracht. Ze was bij aanvang van de feiten 12 jaar oud. Haar jongere zus werd in de loop van 2010 en 2011 aangerand en was bij de start amper 5 jaar oud. Ook de derde dochter werd misbruikt, maar die feiten zijn volgens het parket verjaard.

“Hij blijft maar zeggen dat wij zijn dochters zijn, maar wij zullen hem nooit als onze vader zien”, stelden de vrouwen tijdens het proces voor de Brugse rechtbank. Het duurde tot 2020 alvorens ze naar de politie stapten om hun vader aan te geven.

Moed voor nodig

“Daar was moed voor nodig”, zei hun advocaat Victor Petitat. “Zij willen erkenning krijgen als slachtoffer na wat zij jarenlang hebben moeten ondergaan. Dit zijn de meest verwerpelijke feiten die een ouder kan plegen ten aanzien van zijn kinderen.”

Volgens de procureur gaf J.V. (59) – een gepensioneerd militair – zijn dochters een zeer strenge opvoeding. “Het ging er militaristisch aan toe met fysieke en verbale agressie. De beklaagde keek dwangmatig naar porno en randde zijn dochters seksueel aan. Ook na het overlijden van de moeder in 2008 vonden nog feiten plaats.”

J.V. bekende het misbruik. “Ik kan het niet plaatsen en weet niet waarom ik het deed. Ik zal elke straf aanvaarden”, stelde hij.

