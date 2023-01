Gepensioneerd agent krijgt celstraf met uitstel voor onopzettelijke slagen, schuldig verzuim en schriftvervalsing bij incident met landbouwer in Hertsberge

Een intussen gepensioneerde agent van de politiezone Het Houtsche is voor de Brugse strafrechtbank schuldig bevonden aan onopzettelijke slagen, schuldig verzuim en schriftvervalsing tijdens een interventie ruim vier jaar geleden op een landbouwbedrijf in Hertsberge. Opmerkelijk: het openbaar ministerie zag onvoldoende bewijzen en had de vrijspraak gevraagd.

Om aan haar pompinstallatie in de Proosdijstraat in Hertsberge te raken moet waterzuiveringsbedrijf Aquafin over de grond van landbouwer E.R. passeren. De situatie veroorzaakte geregeld spanningen, die op 2 mei 2018 een hoogtepunt bereikten. Volgens Aquafin had de landbouwer zijn tractor over de toegangsweg geplaatst, zodat er geen vrachtwagens meer konden passeren. Agenten C.S. en L.T. kwamen ter plaatse, waarop de situatie uit de hand liep.

Volgens de 61-jarige landbouwer klom L.T. op zijn tractor en sprong hij vervolgens boven op hem met de knie vooruit. Hierdoor liep hij een klaplong op. “Ik lag vijf weken in het hospitaal”, foeterde hij. “En dat terwijl mijn tractor helemaal niet in de weg stond.” Nog volgens de landbouwer lieten de agenten het na om een ambulance te bellen en verzwegen ze in hun pv dat hij om hulp vroeg.

Volgens L.T. kwam de landbouwer op hem af, waarop hij zijn arm uitstak om hem tegen te houden. “De landbouwer viel en toen ik hem recht wou helpen, probeerde hij in mijn vinger te bijten”, stelde hij. “Hierdoor ben ik boven op hem gevallen.” De verdediging drong dan ook aan op de vrijspraak. “De landbouwer liet zich vallen en daarna dacht iedereen dat hij komedie speelde”, pleitte meester Bart Bleyaert. “Van schuldig verzuim kan geen sprake zijn en dat pv hebben ze in eer en geweten opgesteld.”

Ook de procureur zag onvoldoende bewijs, maar de rechtbank hield er maandag een andere mening op na. Dat L.T. de landbouwer met opzet verwondde, achtte de rechtbank niet bewezen, maar ze bevond de gepensioneerde agent wél schuldig aan onopzettelijke slagen, schuldig verzuim en schriftvervalsing. Hiervoor kreeg de man, die in het verleden al eens een veroordeling opliep voor schriftvervalsing, vijftien maanden celstraf met uitstel. Medebeklaagde C.S. kreeg opschorting van straf voor de schriftvervalsing.

Aan de landbouwer kende de rechtbank 2.500 euro schadevergoeding toe. (AFr)