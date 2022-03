Georgische winkeldieven in Kortrijk op heterdaad betrapt

Acht Georgische winkeldieven riskeren 8 tot 18 maanden celstraf voor een reeks van winkeldiefstallen bij Colruyt, Aldi en Lidl. Enkele van hen konden op 9 september in Kortrijk op heterdaad betrapt worden. Ze stonden terecht voor de correctionele rechtbank.

De Georgische bende opereerde niet altijd met zijn allen op dezelfde plek. Ze verbleven in asielcentra en sloegen tussen 11 augustus en 18 december 2021 in tal van filialen van vooral warenhuis Colruyt maar ook Aldi en Lidl toe. Ze stopten goederen onder hun kledij of smokkelden volle winkelkarren langs de ingang naar buiten.

Honger en dorst

“Bij betrapping op heterdaad waarschuwden ze elkaar en legden ze gestolen spullen terug in de rekken”, aldus de openbare aanklager. Verder onderzoek bracht hun betrokkenheid bij een reeks van winkeldiefstallen aan het licht. Camerabeelden vormden daarbij handige onderzoeksinstrumenten. Een advocaat vroeg in naam van Colruyt een schadevergoeding van 3.709 euro, de geschatte waarde aan gestolen sterke drank en tabak.

Volgens de Georgische verdachten pleegden ze de diefstallen omdat ze honger en dorst hadden. Vijf van hen verblijven in voorhechtenis in de cel. Vonnis op 4 mei. (LSi)