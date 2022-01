Gemeentewerker kweekt cannabis om verbouwingen aan woning te betalen

Een koppel uit Houthulst staat in de rechtbank van Ieper terecht voor jarenlange cannabishandel met eigen kweek en import van planten. De opbrengst ging naar verbouwingen aan hun woning. Opvallend: het koppel komt nu voor het eerst in aanraking met het gerecht.

De man werkt als arbeider voor de gemeente Staden en de vrouw is aan de slag in een woonzorgcentrum. Ze riskeren nu celstraffen, boetes en een verbeurdverklaring van 77.000 euro. In een kast, in een buideltas, naast het bed… overal werden in de woning van een koppel in Houthulst potjes cannabis en geld gevonden tijdens een huiszoeking vorig jaar. “Een geluk dat jullie nog geen kleinkinderen hebben, wat een allegaartje in huis”, sprak de rechter maandag toen ze het dossier inkeek.

De 45-jarige man en 42-jarige vrouw op de beklaagdenbank leken de voorbije vier jaar een voorbeeldig koppel, maar dat beeld strookt niet met de uiteenzetting van de procureur. “Tijdens de huiszoeking werden in totaal 1.210 gram cannabis en 7.400 euro cash aangetroffen. De man kweekte van 2017 tot 2019 zelf cannabis, waarna hij overschakelde op import uit Nederland met leveringen tot 1.000 gram. De vrouw stond onder meer in voor de financiën. Hun trouwe klanten kochten tot honderd gram per aankoop.

Een berekening van het illegaal vermogensvoordeel resulteert in een frappant bedrag om van omver te vallen: tussen de 77.000 en 137.000 euro. Ik vorder de bijzondere verbeurdverklaring van 77.000 euro, drie jaar cel voor de man en een jaar voor de vrouw, eventueel met uitstel, en boetes van 1.000 euro. Mijn ambt is streng, omdat de beklaagden teren op andermans verslaving, puur voor geldgewin, want ze hebben zelf geen drugproblematiek. Met de opbrengst werd hun woning verbouwd, terwijl ze anderen stevig in de problemen brachten.”

Zwarte sneeuw

De advocaten van het koppel pleitten voor de gunst van de opschorting. “Mijn cliënt zat met een enorm schuldgevoel, was blij dat ze hem gevonden hebben en had de intentie om te stoppen. Hij werd er depressief van en zag een psychiater om om te gaan met het schuldbesef”, zei de advocaat van de man.

“Hij had het nooit breed, zat tot zijn 13de in een instelling en werd opgevoed door zijn grootmoeder. Ondanks de vele zwarte sneeuw kon hij toch een opleiding tuinbouw beginnen. Hij heeft een voorliefde voor natuur en kweekte bloemen, zoals de engelentrompet. Hij haalde de apparatuur in huis voor de kweek en verkoop van die legale planten. Toen hij iemand hoorde opscheppen over hoeveel geld er te verdienen is met cannabis, begon hij na te denken.”

Dringende verbouwingen

De man blijkt te werken als arbeider voor de gemeente Staden. “Ik verdiende 1.450 euro per maand en na een recente promotie werd dat 1.600 euro”, verklaarde de man aan de rechter. “We moeten nog 19 jaar een lening van 700 euro betalen. Een stukje bijlenen voor onze dringende verbouwingen lukte niet.”

De vrouw gaf aan tussen de 1.200 en 1.300 euro te verdienen in een woonzorgcentrum. “Ik zei hem nog verschillende keren om te stoppen, maar op de duur gaf ik het op”, zei ze.

Het koppel heeft twee dochters, die al elders zouden wonen. De verbouwingen zouden nog niet af zijn. “Maar dat is dan maar zo”, besloot de man. Vonnis op 21 februari. (Thijs Pattyn)