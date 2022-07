Gemeente Knokke moet peperdure kunstwerken teruggeven, “maar was wel degelijk in haar recht om ze weg te halen”

Het ‘hazengevecht’ – met als inzet kunstwerken ter waarde van 20 miljoen euro – in Knokke-Heist is voorlopig beslecht. De rechter in kortgeding besliste dat de gemeente een dwangsom van 100.000 euro per dag moet betalen als ze de weggehaalde kunstwerken niet teruggeven, maar belangrijker: het wegnemen ervan wegens ‘een illegaal’ evenement was wél gerechtvaardigd. “Tot een dwangsom zal het zeker niet komen.”

Even terug naar vorige maand: in het natuurgebied van het Zwin werden zestien grote bronzen hazenbeelden neergepoot door curator Alexander Tuteleers in het kader van Sculpture Link. Waarde van de indrukwekkende verzameling kunstwerken? Een slordige 20 miljoen euro.

Het was dan ook een huzarenstukje om de werken van Barry Flanagan verzameld én in Knokke-Heist te krijgen. Na enkele dagen waren 14 van de 16 beelden evenwel ‘plots’ verdwenen. Gestolen, brieste Tuteleers. Ook al wist hij op dat moment al dat het de gemeente Knokke-Heist was die de kunstwerken liet weghalen.

Geen vergunning

“Zonder vergunning kunnen we niet tolereren dat er zomaar kunstwerken worden neergepoot. Zeker niet in natuurgebied”, stelde burgemeester Piet De Groote. Want wat bleek? Voor het evenement had de curator helemaal geen geldige vergunning. Al betwistte Tuteleers dat zelf met klem.

Hij sprak van een persoonlijke vete. “Klopt niet”, repliceerde de burgemeester. “Er was simpelweg geen geldige vergunning. Het is hier geen jungle. We vermijden hiermee ook dat de Zeedijk en handelskern overspoeld worden door niet-vergunde kunstwerken, handelswaar, reclameborden of andere storende elementen.”

De curator zag zijn openluchtexpo zo in het water vallen, en besliste naar de rechtbank te stappen. De rechter in kortgeding heeft nu een uitspraak gedaan in de zaak. “De gemeente moet een dwangsom van 100.000 euro betalen per dag dat ze de beelden niet teruggeven aan de rechtmatige eigenaar”, zegt Tuteleers.

Terecht verboden

Al schetst hij daarmee maar een stuk van de uitspraak. Want de rechtbank oordeelde wél dat Knokke-Heist gelijk had dat de beelden er niet mochten staan. “We gaan de beelden uiteraard meteen ter beschikking stellen van de tegenpartij, we hebben ook gecommuniceerd waar de eigenaren ze kunnen ophalen”, zegt schepen Anthony Wittesaele.

“Maar verder heeft de rechtbank dus geoordeeld dat de beelden daar onrechtmatig geplaatst werden. Ook heeft het Agentschap Binnenlands Bestuur ook nog laten weten dat we het evenement terecht verboden hebben. Eigenlijk hebben we dus goed nieuws gekregen in de rechtbank, want tot een dwangsom zal het niet komen. Het was nooit onze bedoeling om de beelden achter te houden.”

Bij het gemeentebestuur zijn ze dan ook duidelijk. “De tegenpartij heeft de zaak verloren. Hij had gevraagd dat de beelden zouden teruggeplaatst worden op de site onder verbeurte van een dwangsom, maar de rechter is daar niet op ingegaan. De rechter heeft beslist dat de beelden wel aan de rechtmatige eigenaar moeten teruggeven worden. Die firma zal ze maandag ophalen.”

(MM)