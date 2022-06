Geldboetes en forse schadevergoedingen voor dodelijke silobrand in Vichte

De Brugse correctionele rechtbank heeft twee bedrijven voor een dodelijk arbeidsongeval in Vichte veroordeeld tot 144.000 euro boete, waarvan 115.200 euro met uitstel. Een 24-jarige man liet het leven door een steekvlam in een silo die moest leeggemaakt worden, terwijl drie collega’s ernstige brandwonden opliepen. In totaal werd ongeveer 850.000 euro schadevergoeding toegekend.

Op 24 januari 2019 ontstond er brand in een silo bij de firma Pouleyn, een fabrikant van houten ramen en deuren. De houtschilfers zouden de volgende dag uit de silo gehaald worden door een bedrijf uit Oostrozebeke. De vier werknemers van Cannie Reinigingswerken werden echter verrast door een grote steekvlam. De 24-jarige M.V. kwam om het leven, terwijl zijn drie collega’s ernstige brandwonden opliepen.

Een van hen bleef de hele tijd bij bewustzijn, maar was machteloos door zijn eigen verwondingen. De jongeman heeft zijn beste vriend voor zijn ogen zien verbranden. Een van de slachtoffers moet nog steeds een drukmasker dragen. De man las op de zitting een brief voor om te schetsen hoe hij zich voelt. “Ik moet leren leven met mijn zware littekens en met de mensen die mij aankijken en vragen stellen”, klonk het.

“Als kanonnenvlees”

De burgerlijke partijen haalden hard uit naar de beklaagden. In hun ogen werden de slachtoffers als kanonnenvlees naar het front gestuurd. “Economische motieven hebben geprimeerd op de veiligheid van de werknemers”, aldus meester Anke Platteau.

Tegenover de slachtoffers zou vooraf met geen woord gerept zijn over de aanwezige gloeinesten. Ze leefden in de overtuiging dat de brand geblust was, terwijl de brandweer met een schuimlaag enkel voor een tijdelijke oplossing had gezorgd. Het stoot de slachtoffers en hun families ook tegen de borst dat de beklaagden na het ongeval geen contact zochten met hen.

Ongenoegen bij familieleden

Een van hen richtte zijn woede tijdens het proces zelfs rechtstreeks op de zaakvoerder van Pouleyn. “Kan je eens in onze ogen kijken? Triestige vent”, klonk het onder andere. Op dat moment sprongen ook enkele familieleden recht om hun ongenoegen te uiten. De voorzitter moest noodgedwongen de zitting een half uurtje schorsen om de gemoederen te bedaren. Het arbeidsauditoraat benadrukte dat het ongeval een gevolg was van het ondermaatse welzijnsbeleid van de firma’s. Van enige risicoanalyse of veiligheidsinstructies was geen sprake. Zo moesten de slachtoffers zelf om een rakel vragen om de houtmassa los te maken. Ze droegen geen brandveilige kledij en moesten ook zelf om stofmaskers vragen.

Nog een incident

“Uiterlijk op dat moment had Pouleyn moeten weten dat ze niet geschikt waren om die werken uit te voeren”, aldus arbeidsauditeur Jeroen Lorré, die 144.000 euro boete vorderde. Daarnaast werd verwezen naar een later incident bij hetzelfde bedrijf.

Op 22 maart 2019 kwam immers rook uit de motor van een stofafzuigingsinstallatie. Toezicht Welzijn op het Werk besliste dat de machine niet meer mocht draaien tot een deftige risicoanalyse werd uitgevoerd. Het bedrijf had dit blijkbaar anders begrepen, want vier dagen later draaide de machine toch, weliswaar zonder stofafzuiging. Volgens de arbeidsauditeur was er een acuut ontploffingsgevaar en kan het gebruikte hout kankerverwekkend zijn.

Gevaren onderschat

De raadsman van Cannie Reinigingswerken gaf toe dat zijn cliënt de gevaren gruwelijk onderschat had. Volgens meester Maarten Vandermeersch ontstond de steekvlam toen zuurstof via een luik in contact kwam met rookgas in de silo. “Mijn cliënt kende dat fenomeen van backdraft zelfs niet. Hoe kon hij er dan op anticiperen?” De verdediging is dan ook van oordeel dat de brandweer de silo nooit had mogen vrijgeven. Aan de zaakvoerder zou ook gezegd zijn dat de brandweer bij de werken aanwezig zou zijn, wat uiteindelijk niet het geval was. “Maar na het ongeval zaten ze wel vijf keer samen met het bedrijf en met de nieuwe ruimers. Als de brandweer er was geweest, was het niet gebeurd.” Ook de advocaat van het bedrijf uit Vichte hamerde op de rol van de brandweer en vroeg zelfs de vrijspraak. Meester Kenny Decruyenaere stelde onder andere dat het onbegrijpelijk is dat de brandweerzone Fluvia niet werd gedagvaard. Het zou volgens de verdediging hun raad geweest zijn om de silo zo snel mogelijk te laten legen door een gespecialiseerde firma. Pas daarna zouden de overblijvende smeulhaarden volledig geblust kunnen worden.

Firma mocht opdracht niet aanvaarden

“De ruiming had moeten verlopen onder controle van de brandweer, zoals ze ook zelf gezegd hadden”, pleitte meester Decruyenaere, al werd dat tijdens het onderzoek tegengesproken door de brandweer. Volgens de raadsman van Pouleyn had ook het bedrijf uit Oostrozebeke boter op het hoofd. “Ze stelden zich voor als een gespecialiseerde firma met stevige referenties, maar dat klopte niet. Ze hadden die opdracht niet mogen aanvaarden.”

Routineklus

Ten slotte polste de voorzitter bij de zwaargewonde slachtoffers nog eens naar hun precieze opdracht die bewuste dag. Daaruit bleek dat het hen werd voorgesteld als een routineklus. “Tegen ons is er nooit gezegd geweest dat er gevaar was. Anders waren we er nooit aan begonnen.” De rechter stelde vast dat Cannie de ruimingswerken duidelijk had onderschat en zelfs geen risicoanalyse had gemaakt. Door eerdere incidenten was Pouleyn volgens de rechter zich wel degelijk goed bewust van de risico’s.

“Indien er geen inbreuken op de regelgeving in verband met welzijn van werknemers op het werk en bij de uitvoering ervan waren geweest, zou het ongeval zich niet hebben voorgedaan”, klonk het in het vonnis. De aanwezigheid van de brandweer had het ongeval inderdaad kunnen voorkomen. De betrokken bedrijven hadden dan ook maatregelen moeten nemen toen de brandweer niet aanwezig bleek. “Beide partijen waren op de hoogte van het gevaar, en lieten de slachtoffers onvoorbereid begaan.”

Schadevergoeding

Beide bedrijven werden uiteindelijk veroordeeld tot een geldboete van 144.000 euro, waarvan 28.800 euro effectief. Aan de slachtoffers en hun familieleden werd ongeveer 200.000 euro schadevergoeding toegekend. Zo moeten de beklaagden 39.000 euro betalen aan de nabestaanden van het dodelijke slachtoffer. Het slachtoffer met de zwaarste brandwonden kreeg een voorlopige schadevergoeding van 75.000 euro. Aan zijn collega’s met lichtere verwondingen werden voorlopige schadevergoedingen van 15.000 euro toegekend. Ten slotte moet Pouleyn ruim 657.000 euro betalen aan de verzekeringen.