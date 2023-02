Geldboete voor man uit Hertsberge die kinderbijslag incasseerde terwijl kinderen in Egypte woonden

De Brugse strafrechter heeft een 51-jarige man uit Hertsberge voor uitkeringsfraude veroordeeld tot 4.800 euro boete, waarvan 1.600 euro met uitstel. A.A. streek 63.000 euro kinderbijslag op terwijl zijn kinderen eigenlijk in Egypte woonden.

Bij meerdere controles stelde de lokale politie vast dat de vier kinderen van de beklaagde nooit thuis waren. In 2018 en 2019 werden ze ook niet ingeschreven op school. Het onderzoek wees uit dat ze sinds 2015 in Egypte verbleven en schoolliepen. Volgens het arbeidsauditoraat incasseerde A.A. op zes jaar tijd ten onrechte 63.000 euro kinderbijslag. Toen hij in 2019 werkloos werd, streek hij als hoofd van een gezin met vier kinderen ook 11.600 euro werkloosheidsuitkering te veel op.

Op 10 juni 2022 werd de vijftiger voor die feiten bij verstek veroordeeld tot een geldboete van 4.800 euro. De verdediging tekende snel verzet aan tegen die veroordeling, waardoor A. op 27 januari 2023 een nieuw proces kreeg.

De verdediging vroeg tevergeefs de vrijspraak. Meester Julien Wydoodt stelde dat zijn cliënt heel transparant communiceerde over de periodes dat zijn kinderen in het buitenland verbleven. “Als hij dan zijn centen krijgt, mag hij er toch van uitgaan dat alles in orde was?”, klonk het. Arbeidsauditeur Filiep De Ketelaere repliceerde echter dat A. had verklaard dat de kinderen enkel tijdens de schoolvakanties naar Egypte trokken.