Geesteszieke man steelt wagen van Oostendse advocaat, maar wordt vrijgesproken

Een 24-jarige Bulgaar is voor de Brugse strafrechtbank vrijgesproken voor een resem diefstallen. De man is geestesziek waardoor een internering zich opdrong. Maar volgens de rechter was dit wettelijk gezien niet mogelijk.

Eind december werd Ahsun A. vrijgelaten uit de Brugse gevangenis, waar hij een straf had uitgezeten voor diefstallen. Maar enkele dagen later ging de Bulgaar al terug op dievenpad. Zo ging hij in Oostende aan de haal met de Volvo van een advocaat. Uit een ander voertuig ontvreemdde hij een gps-toestel. De gestolen wagen werd geseind en niet veel later in besmeurde toestand – A. had er in gegeten en geslapen – teruggevonden in Gent, waar A. ook nog een vrouw van haar iPhone beroofde. Ten slotte sloeg A. ook nog toe in Zottegem, waar hij autosleutels en een tankkaart buitmaakte.

Psychoses

Volgens de gerechtspsychiater is Ahsun A. geestesziek en kampt hij met psychoses die mee veroorzaakt worden door zijn overmatig cannabisgebruik. Maar volgens de verdediging was een internering niet mogelijk. “Het ging om gewone diefstallen zonder geweld”, stelde meester Meggie Decroock. “Er was geen aantasting van de fysieke of psychische integriteit van de slachtoffers. En dat is een voorwaarde om iemand te interneren. Bijgevolg dringt de vrijspraak zich op.”

Schadevergoeding

Volgens het parket behoorde een internering wel degelijk tot de mogelijkheden. “Het onveiligheidsgevoel dat overblijft na een inbraak kan gezien worden als een aantasting van de psychische integriteit”, meende procureur Lode Vandaele. De rechter was maandag evenwel een andere mening toegedaan. Hij verwees daarbij naar de nieuwe interneringswet, die in oktober 2016 in werking trad. “Het was de wil van de wetgever om het aantal interneringen in ons land te doen dalen”, klonk het.

Tot vóór de herziening van de wet kon iemand voor elk misdrijf waarop een celstraf staat, ook relatief lichte, geïnterneerd worden. Nu is dit niet langer het geval. Ondanks de vrijspraak kregen de burgerlijke partijen toch een schadevergoeding toegekend. (AFr)