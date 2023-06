Geestesgestoorde man belaagt Blankenbergse frituuruitbaters door herhaaldelijk hun zaak te vandaliseren

Een 27-jarige Amerikaan uit Blankenberge heeft voor de Brugse rechtbank acht maanden cel gekregen, de helft met uitstel, voor belaging van twee frituuruitbaters.

Tussen 8 en 31 juli 2021 ging P.D. herhaaldelijk ’s nachts op pad om beschadigingen aan te brengen aan frituur De Cottages in de Kerkstraat in Blankenberge. De ene keer kraste hij een onleesbaar woord in de gevel van de zaak. Een andere keer bracht hij krassen aan in een ruit. Uiteindelijk bracht de man een hele resem beschadigingen aan.

Op basis van camerabeelden kon dader P.D. geïdentificeerd worden. De twintiger kon niet worden verhoord maar zijn partner verklaarde dat de slachtoffers voormalige buren zijn die P.D. hadden uitgedaagd.

Hallucinaties

Maar nog volgens zijn partner kampt P.D. soms met hallucinaties na het bekijken van video’s op zijn computer. Achteraf zou de Amerikaan zich niets meer herinneren. Het koppel zou nu naar de VS vertrekken voor een behandeling.

De gerechtspsychiater kwam tot de conclusie dat P.D. inderdaad met geestesstoornissen kampt maar niet van die aard dat hij ontoerekeningsvatbaar zou zijn. De verdediging vroeg de gunst van de opschorting, maar de rechtbank ging daar niet op in. De slachtoffers kregen elk 200 euro schadevergoeding toegekend. (AFr)