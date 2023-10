Geestesgestoorde dertiger ontbloot geslachtsdeel aan surfclub in Westende: parket eist internering

Een 39-jarige Leuvenaar moet zich voor de Brugse strafrechtbank verantwoorden voor exhibitionisme aan een surfclub in Westende. De man kampt met een geestesstoornis. Het parket vraagt zijn internering.

Op 12 juli vorig jaar liepen bij de politie meerdere meldingen binnen van een man die met ontbloot geslachtsdeel rondliep in de buurt van de surfclub De Kwinte in Westende. De politie ging ter plaatse en trof Leuvenaar M.Z. (39) aan. “Hij droeg een losse short en zijn geslachtsdelen waren zichtbaar”, verduidelijkte de procureur. “Volgens een getuige was er ook sprake van masturbatie.”

Ontoerekeningsvatbaar

De politie probeerde M.Z. te verhoren, maar de dertiger was onverstaanbaar. Zijn echtgenoot, die hem vergezelde, vertelde de agenten dat de beklaagde dringend psychische hulp nodig had. Die weigerde evenwel elke hulp. Het parket beval een psychiatrisch onderzoek en dat wees uit dat M.Z. aan een geestesstoornis lijdt en hierdoor ontoerekeningsvatbaar is. In die omstandigheden vroeg de procureur donderdag zijn internering.

De verdediging verzette zich tegen een internering en ging voor de vrijspraak. “Het is niet omdat hij af en toe zijn geslachtsdeel aanraakte dat er sprake was van strafbare handelingen”, pleitte de advocate van M.Z. “Dat hij stond te masturberen blijkt nergens uit.” De rechtbank doet uitspraak op 9 november. (AFr)