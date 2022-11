Geen vrijspraak, wel boete voor automobilist na duw in carwash in Kortrijk

Een uit de hand gelopen discussie met een medewerker van een carwash heeft een 60-jarige automobilist uit Kortrijk een boete van 400 euro en een voorwaardelijke celstraf van twee maanden opgeleverd. Hij moet het slachtoffer ook een schadevergoeding van 948 euro betalen.

11 september 2021. Pascal W. wou met zijn auto de carwash binnen rijden. Door een incident met een voorligger en de daaropvolgende technische problemen bleek dat plots niet meer mogelijk. W. had wel al een beurt voor 15 euro gekocht. “Ik stelde voor op een later moment terug te keren om zijn auto te laten wassen en bood hem een tegoedbon van 20 euro aan”, vertelde de carwashmedewerker voor de rechtbank. “Maar daar nam hij geen genoegen mee. Hij wou per se dat zijn auto gewassen zou worden.”

Wat volgde, was een minutenlange discussie die uiteindelijk escaleerde. “Omdat de medewerker zich heel agressief gedroeg en zelfs neus aan neus kwam staan, begon ik hem te filmen”, aldus W. “Dat werkte als een rode lap op een stier.”

De carwashmedewerker was met het filmen inderdaad niet opgezet en vroeg te stoppen. Toen dat niets uithaalde, sloeg hij de gsm uit de handen van de Kortrijkse klant. “Dat was dus de eerste tik en gebaar van agressie”, vond de verdediging van W. “Daarop gaf hij hem een duw. Wettige zelfverdediging dus.” Volgens het slachtoffer viel hij door de duw achterover en brak hij daarbij zijn schouder. “Hij ging gewoon op de grond gaan liggen”, weerlegde W., die de vrijspraak vroeg. De rechter ging daar dus niet op in. (LSi)