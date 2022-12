Geen vrijspraak maar ook geen straf voor aannemer na verkeersagressie in Wervik

Na een staaltje verkeersagressie in Wervik verklaarde de rechter een 53-jarige aannemer uit Menen gewoon schuldig. Ze hield er rekening mee dat de agressie al uit 2018 dateerde en vond de redelijke termijn waarbinnen iemand recht heeft op een uitspraak verstreken was. Zelf vond de aannemer dat hij alles deed om het conflict te vermijden en gewoon zichzelf verdedigde.

Op 11 juli 2018 reed de man met zijn Range Rover Sport op een landelijke weg in Wervik achter een fietsend gezin. “De moeder en het kind fietsten mooi langs de kant van de weg, maar de man bleef maar in het midden van de weg rijden”, deed de Menenaar nog eens het relaas van die zomerdag in 2018. “Ik claxonneerde uiteindelijk twee keer en kon uiteindelijk doorrijden.”

Wat verderop reed de automobilist zich toch opnieuw vast in een file en kon het fietsende gezin hem opnieuw inhalen. De fietser – een politieman, zo bleek achteraf – ging nog even verhaal halen. “Hij tikte door het openstaande raam van de auto op mijn schouder. Ik voelde me bedreigd en gaf een vuistslag, uit zelfverdediging”, aldus de aannemer. Hij had samen met zijn advocate Elisabeth Vanpeteghem de vrijspraak gevraagd, maar daar volgde de rechter hen niet in. (LSi)