Geen strafvermindering voor transporteur die truckers in mensonwaardige omstandigheden liet bivakkeren op Zeebrugse parking

De 48-jarige zaakvoerder van een viertal transportbedrijven heeft voor de Brugse rechtbank een jaar effectieve celstraf gekregen voor mensenhandel en sociale dumping. Peter V. had die straf eerder al bij verstek opgelegd gekregen, maar hij tekende verzet aan. Zonder succes.

Opeenvolgende controles tussen 2015 en 2018 wezen uit dat Peter V. zijn chauffeurs tewerkstelde via postbusfirma’s in Polen en Hongarije. In werkelijkheid vonden alle activiteiten in België plaats en zo kon V., die zijn domicilie heeft in Bulgarije, lonen en sociale bijdragen ontwijken.

De man was niet aan zijn proefstuk toe. In 2018 veroordeelde het hof van beroep in Gent hem tot acht maanden cel voor gelijkaardige feiten. Zijn truckers verbleven toen tijdens de weekends in een oude hangar in Zeebrugge. Die werd na zijn veroordeling door het gerecht gesloten, waarna V. zijn truckers liet bivakkeren op een parking in Zeebrugge. “Er waren amper faciliteiten”, stelde de arbeidsauditeur. “Minstens zes slachtoffers leefden er in mensonwaardige omstandigheden.”

De rechter veroordeelde V. in maart vorig jaar tot een jaar effectieve celstraf en een verbeurdverklaring van bijna 82.000 euro. De beklaagde kwam toen zelf niet opdagen, maar tekende verzet aan waardoor het tot een nieuwe proces kwam. Daar wierp de verdediging op dat V. zijn trekkers verhuurde aan de chauffeurs in kwestie. “Hij mag dus niet als hun werkgever beschouwd worden,” pleitte meester Peter De Becker. De rechtbank ging evenwel niet mee in dit verhaal en bevestigde vrijdag de eerste uitspraak. (AFr)