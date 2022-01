Geen straf, wel voorwaarden voor twintiger na slag aan ex bij ophalen spullen in Wervik

Een twintiger uit Izegem heeft van de rechter in Kortrijk geen straf gekregen omdat hij bij het ophalen van enkele spullen zijn ex-vriendin uit Wervik een slag gaf.

In oktober 2019 kwam het tot een relatiebreuk tussen K.D. en zijn vriendin. Volgens de vrouw had hij zich al eerder agressief gedragen. Op 2 november 2019 escaleerde de situatie. K.D. stond al dan niet aangekondigd aan de woning van zijn vriendin om nog enkele van zijn spullen, waaronder vier autobanden en velgen, op te halen. Volgens de vrouw duwde hij een van de banden hardhandig tegen haar waardoor haar borstbeen ingedeukt raakte.

Met banden gegooid

“Ze had al twee banden naar mij gegooid. Een was tegen mijn wagen terecht gekomen”, verdedigde K.D. zich. “Ik wou haar bedaren, een band uit haar handen trekken en haar armen vast houden. Om erger te vermijden. Ongewild duwde ik een band tegen haar. Ik ben geen agressieveling. Zij gooide onvolwassen mijn spullen naar buiten. Ik zal haar niet meer lastig vallen want heb zelf al meer dan een jaar een nieuwe relatie.”

Als K.D. zich aan enkele voorwaarden houdt, zal hij geen straf meer krijgen. Aan zijn ex moet hij wel een schadevergoeding van ruim 3.500 euro betalen. (LSi)