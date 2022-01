Geen straf, wel voorwaarden voor jongeman na betrapping bij drugsdeal aan Rhodesgoed

Een 21-jarige jongeman uit Roeselare kon op 20 oktober aan de parking van het Rhodesgoed in Kachtem (Izegem) betrapt worden bij een drugsdeal. Daarom stond hij voor de rechter in Kortrijk terecht maar die gaf hem geen straf, als hij zich aan enkele strikte voorwaarden houdt.

Bij de politie liep er een melding binnen dat er verdachte handelingen waren aan de parking van het natuurdomein. Toen de politie ter plaatse kwam, reageerden Y.H. en een vriendin erg zenuwachtig. H. gooide ook een potje weg. Daarin bleek 31 gram ketamine te zitten.

Hij had ook 970 eurocash geld op zak. “570 euro was inderdaad van drugsverkoop”, gaf hij eerlijk toe. “De rest had ik van mijn moeder gekregen om een telefoon te kopen.” Hij bekende drugs te gebruiken en sinds kort ook te verkopen om dat eigen gebruikte financieren. “Hij liet zich als een beginneling al meteen na de start van de koers betrappen”, vroeg advocaat Michiel Van Eeckhoutte de rechter in wielertermen mild te zijn.

Dat was de rechter, gelet op zijn jeugdige leeftijd en afwezigheid van eerdere drugsveroordelingen, dan ook.

