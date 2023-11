Geen straf, wel voorwaarden: rechter mild voor Oostendenaar (26) die zijn grootouders terroriseerde

Hij sloeg zijn oma en bedreigde zijn opa met een steakmes. Hij bekogelde hen ook nog met een pot schorseneren. Toch krijgt Oostendenaar Q.R. (26) van de rechter geen straf opgelegd. Hij moet zich de komende jaren wel aan een resem strikte voorwaarden houden.

Na een gedwongen opname in de psychiatrie werd Q.R. in juli 2021 door zijn grootouders in huis genomen. De situatie bleek evenwel onhoudbaar waarop de grootouders beslisten dat de twintiger op 1 mei 2022 hun woning in Bredene moest verlaten. Dat viel niet in goede aarde bij R. die tijdens een banale discussie over het eten compleet door het lint ging. Hij gaf zijn 71-jarige oma een duw en een slag tegen de schouder. Zijn 72-jarige opa, die tussenbeide kwam, bedreigde hij met een steakmes. “Ik ga je dood doen”, schreeuwde hij waarna hij ook nog een pot schorseneren in witte saus in de richting van de zeventiger gooide.

Toen de politie ter plaatse kwam probeerde Q.R. te vluchten via een steegje. Dat mislukte evenwel. Na zijn arrestatie bleef R. zich hevig verzetten. Na vier maanden voorhechtenis kwam de twintiger voorwaardelijk vrij. Hij kreeg onder meer een contactverbod met zijn grootouders opgelegd. Die hadden immers verklaard doodsbang van hem te zijn. Het was ook al eerder tot geweld gekomen. Op 10 december 2021 had R. zijn opa zelfs van de trap proberen gooien toen die hem gevraagd had om zijn muziek wat stiller te zetten. R. richtte toen ook heel wat vernielingen aan op zijn kamer.

De verdediging stuurde met succes aan op een strafopschorting, gekoppeld aan voorwaarden. Na zijn vrijlating hield R. zich strikt aan de opgelegde voorwaarden. Hij pakte zijn cannabisverslaving aan en beschikt nu over een vaste woonplaats. De rechtbank hield voorts ook rekening met zijn blanco strafblad. (AFr)