Geen straf voor vrouw na diefstal trolley vol chocolade in Kortrijkse Aldi: “Voor de boterhamdoos van de kinderen bij start schooljaar”

“Ik wou bij de start van het schooljaar wat chocolade in de boterhamdoos van de kinderen mee kunnen geven.” De uitleg die een 36-jarige asielzoekster aan de rechter in Kortrijk gaf om te verantwoorden waarom ze in de Kortrijkse Aldi met een trolley vol gestolen chocolade werd staande gehouden, was schrijnend. De rechter toonde genade en gaf haar geen straf.

Op 26 augustus 2022 stapte Ludmila S. de Kortrijkse Aldi binnen met 2 draagtassen en een trolley. Aan de kassa bood ze enkele poetsproducten aan maar een trolley vol chocolade van Kinder Surprise, Merci en M&M – ter waarde van zo’n 200 euro – probeerde ze zonder betalen buiten te smokkelen. Dat lukte niet, want ze kon tegenhouden worden en kreeg een dagvaarding in snelrecht mee. S. verblijft vandaag in het asielcentrum in Moeskroen en hoopt verblijfspapieren te kunnen krijgen. Haar advocaat vroeg er zonder straf vanaf te komen en daar kon de rechter zich in vinden. “Door haar blanco strafregister, haar excuses en spijt, haar vier kinderen en de negatieve invloed die een veroordeling op haar asielaanvraag zou hebben”, motiveerde de rechter. (LSi)