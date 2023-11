Geen straf voor vrouw (24) die agent van de zone Vlas slaat: “Verblind door liefde”

Een vrouw (24) krijgt geen straf nadat ze in Kuurne een agent sloeg. Die was op dat moment haar vriend in de boeien aan het slaan.

Op 21 juni 2021 werden inspecteurs van de zone Vlas opgeroepen voor een tussenkomst in Kuurne. Wanneer ze een jongeman in de boeien wilden slaan, was dat niet naar de zin van zijn vriendin. De 24-jarige vrouw stormde wild zwaaiend met de armen op een van de agenten af en gaf hem een slag in het gezicht.

Verblind door liefde

De vrouw gaf de feiten toe en sprak al meermaals haar spijt uit. Dat ze agressief werd had meerdere redenen. “Ik was verblind door de liefde, maar intussen brak ik met die jongen die en slechte invloed op me had”, klonk het. Toch deed ze het niet zomaar. “Hij was op dat moment echt aan het stikken. Toch was het niet de juiste reactie.”

De rechter oordeelde dat een eenvoudige schuldigverklaring voldoende is.