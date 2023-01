Geen straf voor topduivenmelker die voorzitter duivenbond van barkruk duwde in Kortemark

Een 51-jarige topduivenmelker uit Kluisbergen is voor de Brugse strafrechtbank schuldig bevonden aan opzettelijke slagen en verwondingen aan de voorzitter van de West-Vlaamse duivenbond. K.P. kreeg evenwel geen straf opgelegd. Een aanslepende vete in het duivenmelkersmilieu lag aan de basis van de feiten.

Sinds hij tien jaar geleden als totale onbekende de duivensport betrad, heeft K.P. uit Kluisbergen zowat alle mogelijke prijzen gewonnen. Dat leverde hem naar eigen zeggen heel wat nijd en jaloezie op in het wereldje. “Mijn cliënt werd op de haverklap gecontroleerd op doping”, pleitte zijn advocaat. “En hoewel er nooit verboden producten werd gevonden, werd hij op sociale media wel met de vinger gewezen. Hij moest ook ontslag nemen als lid van de Vliegersclub in Kortemark omdat hij er ook een commerciële activiteit op nahield. Er was sprake van pesterijen. Hij werd geviseerd omwille van zijn succes.”

Hoogtepunt

De spanningen bereikten op 18 mei vorig jaar een hoogtepunt in café De Welkom in Kortemark. K.P. stootte er op de voorzitter van de West-Vlaamse afdeling van de Koninklijke Belgische Duivenbond (KBDB). K.P. vroeg de man of zijn dieren opnieuw gecontroleerd zouden worden waarop er woorden vielen. Hierop greep K.P. de voorzitter bij de keel en gaf hij hem een duw waardoor die van zijn barkruk met het achterhoofd op de grond viel. Het slachtoffer liep geen noemenswaardige verwondingen op en het kwam zelfs tot een verzoening. Toch werd K.P. voor de rechtbank gedaagd.

De procureur vroeg geen concrete bestraffing, terwijl de verdediging aandrong op de vrijspraak. K.P. gaf toe dat hij duwde maar stelde dat de voorzitter met veel komedie achterover viel. “Ik ben maar aan één iets schuldig: dat ik op tien jaar tijd van de laatste naar de eerste plaats ben geklommen in de duivensport”, foeterde hij. “Maar in die jaren was ik wellicht ook de meest gecontroleerde duivenmelker van het land.”

De rechtbank verleende K.P. woensdag de gunst van de opschorting. Schuldig maar geen straf dus. De rechtbank hield rekening met zijn blanco strafblad en het feit dat er al een minnelijke regeling werd getroffen met het slachtoffer. Mocht K.P. de komende drie jaar nieuwe feiten plegen kan er alsnog een straf worden opgelegd. (AFr)