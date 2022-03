Geen straf voor politieman die cocaïne rookte bij dealende kapper in Blankenberge

Een 37-jarige agent van de politiezone Blankenberge-Zuienkerke is in de Brugse rechtbank schuldig bevonden aan hacking en cocaïnegebruik. De rechter legde hem evenwel geen straf op.

Op 4 augustus 2020 kregen de collega’s van K.S. een filmpje in handen waarop te zien was hoe hij in september 2019 cocaïne rookte bij D.L., een Blankenbergse kapper die drugs verkocht vanuit zijn zaak. Geconfronteerd met de beelden gaf K.S. de feiten toe. “Ik was dronken en het was eenmalig”, verklaarde hij. “Het was een stommiteit.”

Maar de agent bleek nog meer op zijn kerfstok te hebben. Tussen augustus 2020 en juli 2021 zocht hij honderden adressen, nummerplaten en identiteiten op in de politiedatabank. “Het ging om illegale opzoekingen op momenten dat hij geschorst of in ziekteverlof was. De data die hij opzocht was ook niet gelinkt aan concrete dossiers”, aldus de procureur, die een celstraf met uitstel vroeg.

Rake klappen

K.S. kampte naar eigen zeggen met psychische problemen, die het gevolg waren van feiten in de zomer van 2016. Hij was toen – buiten zijn diensturen – tussenbeide gekomen in een caféruzie in Blankenberge. Toen hij zich kenbaar maakte als politieman keerde iedereen zich tegen hem en kreeg hij rake klappen. Hij hield daar onder meer een gebroken oogkas aan over.

“Mijn cliënt draagt nog altijd de gevolgen”, pleitte meester Bart Bleyaert. “Op momenten dat hij zich niet goed voelde, stortte hij zich op zijn werk. Hij wou bezig blijven en weten wat er gaande was in de politiezone. Vandaar die opzoekingen. Mijn cliënt werd geschorst en er wacht hem nog een tuchtsanctie. Wellicht zal hij een andere job moeten zoeken.”

Schuldbesef

Meester Bleyaert stuurde met succes aan op de gunst van de opschorting. De rechtbank hield daarbij rekening met het schuldbesef van K.S. en zijn relatief gunstig strafverleden. De man liep nog geen correctionele veroordelingen op, maar werd in 2003, 2004 én 2005 veroordeeld voor verkeersinbreuken. Mocht S. binnen de drie jaar nieuwe feiten plegen kan hem alsnog een straf worden opgelegd.

De politiezone stelde zich burgerlijke partij in de zaak en vroeg een voorlopige schadevergoeding van 25.000 euro, onder meer voor imagoschade en de uren die collega’s moesten overnemen tijdens de schorsing van K.S. De rechter beperkte dat bedrag maandag evenwel tot één symbolische euro. (AFr)