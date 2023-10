Geen straf voor ondervoorzitter die geld stal van noodlijdende dierenasiel

Opschorting van straf. Dat is het oordeel dat rechter velde voor J.V. (44) uit Menen. Als ondervoorzitster van dierenasiel vzw De Knuffelpootjes in Rekkem stak ze 14.600 euro in eigen zakken. Geld dat ze heel hard nodig hadden.

Een chocoladeverkoop om de kas te spijzen. Bij dierenasiel vzw De Knuffelpootjes in Rekkem is het maar een manier om geld binnen te rijven. Geld dat heel hard nodig is, want alleen al de energiekosten zorgen ervoor dat de financiën er niet altijd rooskleurig uitzien. Dat bleek al duidelijk toen het asiel via een crowdfunding geld moest ophalen om de honden en katten een warm nest te kunnen bieden.

Verontwaardiging alom wanneer dan een medewerker bleek in de kassa te grabbelen. De 44-jarige J.V. was er destijds ondervoorzitter en verantwoordelijk voor de adoptieprocedure van de aanwezige katten. Die positie misbruikte ze schromelijk. “Het geld dat binnenkwam voor de adoptie van de katten werd niet overgemaakt. Ook geld van de verkoop van chocolade verdween. Ze gebruikte het geld voor haar eigen dagelijkse uitgaves”, deed het Openbaar Ministerie de feiten eerder uiteen.

14.600 euro

In het totaal ging ze aan de haal met een bedrag van maar liefst 14.600 euro. Ze bekende de feiten, maar kon geen verklaring geven. “Ik kan niet meer zeggen dan dat het me spijt”, vertelde ze de rechter. “Ik weet niet hoe het kon gebeuren. Ik was slordig met papieren, kampte met een burn-out en zat heel diep. Nu heb ik wel de stap durven zetten om hulp te vragen.”

Intussen betaalde de vrouw al zo’n 5.000 euro terug. De rechter toonde zich dan ook mild en gaf haar de gunst van de opschorting. De rechter achtte de feiten dus bewezen, maar schortte de uitspraak van veroordeling voor een bepaalde termijn op. (JDr)