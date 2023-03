Geen straf voor man die tot 171 seksueel getinte berichten per dag stuurde naar fitnesscoach uit Oudenburg

Een 52-jarige man uit Destelbergen heeft van de Brugse strafrechter opschorting van straf gekregen voor elektronische overlast en openbare zedenschennis. F.C. stuurde seksueel getinte berichten en foto’s naar zijn fitnesscoach uit Oudenburg en zes andere vrouwen uit zijn omgeving. Het openbaar ministerie had aangestuurd op een strenge celstraf, eventueel gekoppeld aan voorwaarden.

Het onderzoek ging van start toen een vrouw uit Oudenburg een klacht neerlegde bij de onderzoeksrechter. Het slachtoffer werd door de beklaagde bestookt met liefdesverklaringen en seksueel getinte berichten. “Het was te gortig voor woorden. Hij stuurde ook foto’s en filmpjes van zichzelf”, pleitte haar advocaat Dennis Tavernier. Op 14 november 2021 stuurde C. zelfs 171 berichten naar zijn fitnesscoach.

Ook berichten naar buurvrouw en schoonzus

Tijdens zijn verhoor maakte de getrouwde vijftiger zelf een lijstje met een tiental namen van vrouwen die hij mogelijk ook had lastiggevallen. Uiteindelijk bleek dat F.C. sinds 2017 nog minstens zes keer over de schreef ging. Zijn slachtoffers waren onder andere een overbuurvrouw, een schoonzus en een ex-collega. De beklaagde gaf ook toe dat hij zichzelf bevredigde in een sauna in Destelbergen.

“Uit de hand gelopen”

Volgens de verdediging was C. eigenlijk opgelucht toen alles aan het licht kwam. Hij zou onmiddellijk hulp gezocht hebben en laat zich nog steeds begeleiden. Zijn advocate stelde daarom met succes opschorting van straf voor, gekoppeld aan voorwaarden. De beklaagde verklaarde in zijn laatste woord dat de feiten pas de laatste twee jaar extremer werden. “Ik ben verliefd geworden op die fitnesscoach en het is uit de hand gelopen”, klonk het.

Opschorting van straf

De rechter besliste uiteindelijk om opschorting van straf uit te spreken. C. zal zich de komende vijf jaar wel aan een reeks voorwaarden moeten houden. De fitnesscoach kreeg 375 euro schadevergoeding toegewezen. De burgerlijke partij had 29.000 euro gevorderd, maar volgens de rechter is het oorzakelijk verband met de feiten niet bewezen