Geen straf voor man die tot 171 seksueel getinte berichten per dag stuurde naar fitnesscoach uit Oudenburg: “Soms te gortig voor woorden”

Een vijftiger uit Destelbergen is voor de Brugse rechtbank schuldig bevonden aan openbare zedenschennis en elektronische overlast ten aanzien van zeven vrouwen, onder meer een fitnesscoach uit Oudenburg. De rechtbank legde F.C. geen straf op, maar wel een resem voorwaarden op, waaronder een psychiatrische behandeling

De bal ging aan het rollen toen een fitnesscoach uit Oudenburg naar de politie stapte. De vrouw werd al lange tijd lastiggevallen door F.C. (52) uit Destelbergen, die ze vroeger had begeleid. De man stuurde haar talloze seksueel getinte berichten, filmpjes en foto’s. “Soms was het te gortig voor woorden”, pleitte haar advocaat. Op 14 november 2021 verstuurde F.C. liefst 171 berichten naar de vrouw, die zo getraumatiseerd raakte dat ze een tijdlang arbeidsongeschikt was. Hierdoor speelde ze haar bedrijfswagen kwijt.

Zeven vrouwen bestookt

Onderzoek wees uit dat de vijftiger tussen 2017 en 2021 in totaal zeven vrouwen lastigviel. Onder meer zijn ex-collega, overbuurvrouw en de zaakvoerster van een optiekwinkel werden bestookt met berichten. Bovendien werd hij in een saunacomplex in het Gentse betrapt terwijl hij masturbeerde. F.C. gaf tijdens zijn proces de feiten toe. Zijn advocate vroeg de rechtbank met succes om hem geen straf, maar enkel probatievoorwaarden op te leggen. “Hij is een gebroken man met duistere gedachten”, pleitte ze. “Hij zocht op een ziekelijke manier om aandacht en was opgelucht toen alles uitkwam. Hij wordt nu psychiatrisch behandeld.”

Voorwaarden

Het voortzetten van zijn begeleiding is een van de voorwaarden die de rechtbank F.C. woensdag oplegde. Als hij zijn voorwaarden niet naleeft, komt de zaak opnieuw voor de rechtbank en kan er alsnog een straf worden opgelegd. Aan de fitnesscoach moet hij 375 euro schadevergoeding betalen. (AFr)