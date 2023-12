Geen straf voor man die agent elleboogstoot gaf in Kortrijk

Een 30-jarige man uit Harelbeke dreigde na een eerdere aanvaring met de politie om zelfmoord te plegen, op hun geweten. Toen de politie opnieuw tussenkwam, raakte hij een agent in het gezicht met zijn elleboog. De rechter verklaarde deze feiten bewezen, maar legde de man geen straf op.

De beklaagde T.H. werd op 13 november vorig jaar buitengezet uit de indoorkarting aan de Spinnerijkaai. Hij was daardoor erg over zijn toeren. De politie kwam ter plaatse en kon de man in eerste instantie kalmeren. Tien minuten later belde H. echter zelf de politie en dreigde hij zelfmoord te plegen.

Dezelfde agenten van de eerste interventie kwamen opnieuw ter plaatse en vonden T.H. op de grond aan de Visserijkaai. Bij hun aankomst nam de man de benen, maar de agenten konden hem vatten en probeerden hem te boeien. Dat verliep echter moeizaam en H. deelde een elleboogstoot uit aan een agent.

Geen straf

Volgens zijn advocaat was hij erg bang van de agent die hem bij de eerste interventie bij de kraag gegrepen had en reageerde hij uit instinct.

De rechter stond H. de gunst van de opschorting toe, hij krijgt dus geen straf.